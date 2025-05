Jól járt a magyar állam a 4iG-val végrehajtott részvénycserével?

Azt írták, hogy az ügylettel tovább egyszerűsödik a Magyarország második legnagyobb távközlési vállalatának tulajdonosi szerkezete. A tulajdonosi struktúra átrendezése lehetőséget ad a 4iG számára, hogy mielőbb lezárja hazai távközlési portfólióját érintő transzformációs programját. Ennek keretében a DIGI, az Invitech és az Antenna Hungária kereskedelmi tevékenységet végző vállalatai a One Magyarország Zrt.-be olvadnak, míg a távközlési infrastruktúra cégek szintén egy közös vállalatban és új márkanév alatt egyesülnek 2025 második felében.

A Corvinus Zrt. közlése szerint a felelős vagyongazdálkodást szem előtt tartva, a tranzakció részeként a Corvinus Zrt. a One Magyarország Zrt.-ben és a V-Hálózat Távközlési Zrt.-ben meglévő 29,5 százalékos tulajdonrészét a szerzéskori, azaz a 2023. január 31-i értékhez képest közel 15 százalékos prémium mellett értékesítette.

A magyar állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. adásvételi szerződést kötött a 4iG Nyrt. csoportba tartozó 4iG Távközlési Holding Zrt.-vel, aminek eredményeképpen egyszerűsödik a One Magyarország Zrt. tulajdonosi szerkezete: a 4iG Távközlési Holdinghoz, a többségi tulajdonoshoz kerül a Corvinus tulajdonában álló, a One Magyarország Zrt.-ben és a V-Hálózat Távközlési Zrt.-ben külön-külön meglévő közvetlen kisebbségi, 29,5 százalékos részesedés, ugyanakkor 37,9 százalékosra nő a Corvinus tulajdonrésze a 4iG Távközlési Holdingban – közölte a Corvinus Zrt. az MTI-vel pénteken.

Itt az állami cég magyarázata, mi is történt.

