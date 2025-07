Jól kisütötte az igali pékcég

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgadászt, egyetemi tanárt!

A Pek-Snack Csoport a legnagyobb magyar tulajdonban lévő mélyfagyasztott finompékáru-gyártó, Magyarországon működő látványpékség-hálózata közel 1400 egységből áll, 350 saját alkalmazottat foglalkoztat, emellett Horvátországban Bosznia-Hercegovinában, Csehországban, Szerbiában és Szlovákiában is jelentős partneri jelenléttel bír. Az 1998-ban családi vállalkozásként alapított vállalat 2015-ben került a közép-európai befektetésekre fókuszáló, magyar tulajdonban lévő Oriens pénzügyi befektető tulajdonába.

A fenntartható működés jegyében idén elindították a csomagolóanyag-súlycsökkentési programjukat, amelynek egyik első eredménye, hogy a fánkok csomagolásához használt kartonpapír cseréjével 15 százalékkal csökkentették a hulladék mennyiségét. A csoport igali központja mindemellett saját szennyvíz-előkezelő teleppel rendelkezik, így a közösségi hálózatba már csak tisztított szennyvizet juttatnak. A Pek-Snack arra is figyelmet fordít, hogy a gyártás során a fagyasztórendszer működése közben keletkező hulladékhőt melegvíz előállítására használják.

