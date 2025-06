Jól megy Matolcsy György unokatestvéreinek söre

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A cég kilátásait pozitív színben tüntetheti fel a kiegészítő mellékletben olvasható megjegyzés, miszerint a 2021-ben elnyert szinte hajszálra 400 millió forint összegű állami támogatás felhasználása még – mint fogalmaztak – „2024-ben is folyamatban volt”.

Ám nem az alacsonyabb profit miatt nem szavaztak meg maguknak osztalékot a tulajdonosok. Hanem azért, mert a cég eredménytartaléka évek óta negatív. Tavaly csak annyi történt, hogy a mínusz csökkent, ám az 2024 végén még így is meghaladta az 1,3 milliárdot.

Abban nincs változás, hogy a bevétel továbbra is nagyrészt belföldi értékesítésből származott. Ha arányaiban látványosan, több mint a kétszeresére is növekedett a cég exportja, annak 279 milliót karistoló értéke alig valamivel több mint a 4 százalékát tette ki az összbevételnek. Ennek durván kétharmada az EU-ban eladott nedűk ellenértékéből származott, míg egyharmada az unión kívülről érkezett.

Úgy tűnik, nem tiszavirág-életű volt a Pécsi Sörfőzde tavalyi fellángolása. A Matolcsy György volt jegybankelnök két unokatestvére – Szemerey Tamás Béla és Szemerey Zoltán András (aki a részesedését megfelezte fiával, Szemerey Bertalan Zoltánnal) – által tulajdonolt társaság most már évről évre stabilnak tűnő módon növeli a forgalmát. A Covid miatti megtorpanás óta a Pécsi Sörfőzde nettó árbevétele folyamatosan emelkedik: a tavalyi, csaknem 6,6 milliárd forintos érték több mint a három és félszerese volt a három évvel korábbinak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!