Jön a drágább busz- és bérletár?

Az éjszakai közösségi közlekedés fejlesztését, a metróüzem hajnali egy óráig való kitolását is megvizsgálták. A Hungária-gyűrűn belül hétvégén jellemzően 1,5-2-szer többen utaznak éjszaka, mint a normál hétköznapokon.

A 35 százalékos utasszám-növekedés és az útvonal meghosszabbítása évente 1,4 milliárd forinttal növeli a BKK kiadásait. A bérleteseknek nyújtandó kedvezmény – két vonaljegy áráért válthatnának kiegészítő jegyet – további 370 millió forint mínuszt jelent. Ezt a jegyár 2200 forintról 2500 forintra emelésével pótolná a BKK. Mint írják, ez főleg a külföldieket érinti, hiszen a járatot 80 százalékban ők használják. A megnövekedett forgalom és az emelés cirka 1 milliárdos pluszt hoz. A változásokat 2026 januárjától vezetné be a cég.

Úgy tűnik, jön a drágulás itt is Fotó: Facebook

Az idei évre nem túl ambiciózusan 0,7 százalékos teljesítménynövekedést terveznek, nem függetlenül attól, hogy alig 500 millió forintos keretük van a fejlesztésekre, de azt is jelezték, hogy ebből nem futja a közgyűlés által tervbe vett bővítésekre. Így például a reptéri busz kapacitásának növelésére.

A Fővárosi Közgyűlés tavaly feladatul adta a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK), hogy vizsgálja felül a 100 E reptéri busz kihasználtságát, a járatsűrítés, illetve a bérletesek számára nyújtandó kedvezmény lehetőségét, illetve az éjszakai busz és metróközlekedés kiterjesztését. A BKK pedig felvetette a metróbuszok – szakmailag erősen vitatott – indításának ötletét is – írja a Népszava.

