Jön a világ legnagyobb sportüzletének ünnepe

Hiába tolták az arab és orosz milliárdosok számolatlanul a pénzt a labdarúgásba, az még így sem lett a világ legnagyobb sportüzlete, ezt a jelképes címet továbbra is az NFL őrzi. Megdöbbentő adat, hogy a világ klubfutballját messze maga mögött hagyó Premier League (PL) éves bevétele nagyjából 6 milliárd dollár. Ezzel szemben az NFL ennek a két és félszeresét, 15 milliárd dollár bevételt termeli.

A világ legértékesebb klubcsapatainak a listáját évek óta a Dallas Cowboys vezeti, a Forbes legutóbb 8 milliárd dollárra becsülte az értékét. Az NFL 32 csapatának együttes értékét pedig 137 milliárd dollárra, ami látótávolságban van a multinacionális vállalatok által „felpumpált” magyar GDP-hez képest (181 milliárd dollár). Még szembetűnőbb, ha a már emlegetett Premier League értékével vetjük össze. Igaz, az angol focibajnokságban nem 32 csak 20 csapat játszik, és összességében sokkal több mérkőzést, mint amit az NFL-ben rendeznek. Az értékelésben óriási a különbség, hiszen a PL teljes értékét 16,4 milliárd dollárra becsülték.

Ahol a csapatok ilyen értékesek, és a liga is őrült pénzeket keres évről évre, ott a legjobb játékosok is felfoghatatlan vagyonra tesznek szert. Visszavonulása kapcsán nemrég írtunk arról, hogy az NFL legnagyobb sztárja, Tom Brady pályafutásához kapcsolódóan – a fizetéséből és a szponzori pénzekből – 500 millió dollárnál is többet keresett. Ugyanakkor, ha a csak a teljes fizetését nézzük, akkor két játékos már a következő idényben megelőzheti.

Felmerül persze, hogy honnan jön ez az elképesztő pénz? A válasz pedig viszonylag egyszerű, hiszen az Egyesült Államokban ez a messze legnézettebb sport. A Super Bowlt hosszú évek óta 100-110 millió néző követi, de a rájátszásban is jellemzően 20-40 milliós számokat látunk - idén az alapszakaszban is volt 35 milliós nézettséget hozó találkozó. Utóbbi számok azért különösen döbbenetesek, mert az USA-ban egy 10 milliós nézettséget hozó műsor kifejezetten erősnek számít évközben.

A magas nézettséget a tévécsatornák is monetarizálni tudják, akár úgy, hogy előfizetőket tudnak toborozni, akár a reklámbevételek révén. Így aztán az új szerződések mindig elképesztő versenyt hoznak a csatornák között, ami egyre magasabb közvetítési díjakban ölt testet. Bár az amerikai bevételeknek a hírek szerint még csak a töredéke a globális piacon beszedett pénz, ám ez is folyamatosan növekszik.

A döntő körül egyébként is mindig nagy a hírverés, most azonban a körülmények mintha kifejezetten a tévétársaságok kezére játszottak volna, hiszen számos mondjuk úgy, hogy „leg” van, amit lehet emlegetni. Szinte hihetetlen, de jellemzően nem a főcsoportonkénti két legjobb mérleggel rendelkező csapat szokott bejutni a Super Bowlba, ám most mégis erről van szó: a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs (KC) játssza a mérkőzést. Mindkét gárda 16/3-as győzelem/vereség mutatóval jutott el a nagydöntőig, és a valószínűségszámítás szerelmesei számára külön érdekesség, hogy az alapszakaszban egyformán 546 pontot szereztek.

Soha nem fordult még elő, hogy a döntőbe jutó csapatokban ellenfélként testvérpárok tűnjenek fel, de most ez is megtörtént. Az Eagles-t Jason Kelce, a KC-t pedig fivére, Travis erősíti. Az is példa nélküli, hogy egy edző, aki korábban a csapatát a Super Bowlba vezette, majd miután új állomáshelyre kerül, egykori csapatával fust össze. Andy Reid, a Chiefs vezetőedzője 1999 és 2012 között az Eaglest irányította, 2004-ben pedig Super Bowlba is vezette az együttest. Igaz, akkor alulmaradt, ám azóta a Kansas élén már megszerezte a bajnoki gyűrűt. Magyarországról legfeljebb érdekes statisztikának tűnik, ám miután egy erősen globalizálódó brand lett az NFL, így sokan arra is felkapják a fejüket, hogy idén fordul elő első alkalommal mindkét döntőbe jutott csapat irányítója kisebbségi.

Egy fél perces reklám 7 millió dollár, cserében a nézők remek meccset és a szünetben egy Rihanna koncertet is kapnak. Fotó: MTI/EPA/Caroline Brahman

Amerikában maga a bajnokság alapvetően a férfiakat érdekli, ám a Super Bowl más műfaj, hiszen azt mindenki nézi. Többek között a félidőben rendezett szuperkoncert kedvéért, ahol igazi nagyágyúk lépnek fel. A Half Time show vendége volt a korábbi években a U2, Bruce Springsteen, Michael Jackson, The Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, vagy éppen Prince. Tavaly a rap élő klasszikusai szerepeltek Dr Dre és Snoop Dogg vezetésével, és olyan vendégekkel, mint Eminem vagy 50 Cent. Idén a félidei show-ban Rihanna szórakoztatja majd a közönséget, a barbadosi szupersztár fellépése igazi különlegesség, ugyanis öt év szünet után lép színpadra élőben.

Ráadásul a nézők egy normál tévéműsorral szemben a reklámok alatt sem feltétlen állnak fel, hiszen az itt futó hirdetések sokszor „díjnyertes alkotások” és direkt a Super Bowlra időzítik a bemutatójukat. A fentiek alapján talán nem meglepő, hogy a döntő közvetítésén a reklámbevételek idén is tovább fognak növekedni. Ezúttal a félpercnyi hirdetésért átlagosan 7 millió dollár körüli összeget fizetnek a nagyvállalatok, amit megfejelnek azzal, hogy jellemzően valamiért különleges reklámszpotot forgatnak, vagy sokszor világsztárokkal készítik el a direkt erre az alkalomra bemutatott alkotásokat.