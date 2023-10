Jön a világhírű fintech vállalkozás, ahol nem kell azonnal fizetni

Magyarországra jön, Budapesten épít csapatot a Klarna „Buy Now Pay Later” társaság – a cég alapítójával a hazai piacra lépés részléteiről a Portfolió készített interjút. A „Buy Now Pay Later” (BNPL) azt jelenti, hogy a vevőnek nem kell kifizetnie a vásárláskor a termék teljes árát, csak később, részletekben, így azt a BNPL-szolgáltató lényegében megelőlegezi neki.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Magyarországot választották következő piacra lépési célpontjuknak, Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató azt válaszolta:

„Úgy hiszem, hogy egy banknak, fizetési szolgáltatónak vagy fintech cégnek globális bázison érdemes működnie, az egyik kritikus célunk az volt, hogy az egész eurozónában és az Európai Unióban megjelenjünk a szolgáltatásunkkal. És Magyarország az egyik olyan nagyobb piac, ahol még nem voltunk jelen, ezért nagyon örülök, hogy ez most végre megtörténik.”

A lényeg, hogy később is lehet majd fizetni a termékért. Fotó: Depositphotos

Semiatowski szerint nagyon komolyan veszik az indulásukat Magyarországon, és tudják, hogy meg kell ismernünk a helyi piacot. Ambiciózus céljaik vannak, de rohanniuk sem kell: megfelelő időt hagynak minderre.

„Különösképpen a fogyasztói oldalra igaz, hogy minden egyes piac különbözik a többitől, hiszen helyi jellegű szokásokkal, helyi preferenciákkal rendelkeznek, ezért figyelmesnek kell lennünk. Én is egy Magyarországhoz hasonló méretű országból, Svédországból származom, itt is nagyságrendileg 10 millióan élnek, és semmit sem utálok jobban, mint amikor egy nagy amerikai technológiai cég hanyag svéd fordítással lép piacra, nagyon rossz ügyfélélménnyel, ettől nagyon bosszús leszek” – mondta a vezérigazgató.

Arról is beszélt, hogy nagyon rövid távú, kamatmentes, fix törlesztésű fizetési szolgáltatást nyújtanak, így az átlagos ügyfélegyenleg náluk mintegy 100 euróra tehető. Még ha a kamatok emelkednek is, annak a költségekre gyakorolt hatása a Klarnánál meglehetősen korlátozott. Miközben a költség oldalon kevésbé érintettek, a terméket attraktívabbá tette a kamatemelkedés, hiszen a hitelkártyák kamatai nagyot emelkedtek, ők meg továbbra is kamatmentesen biztosítják a részletfizetést.

Az üzletember inflációt tekintve azt látja, hogy a tranzakciók átlagos értéke valamelyest emelkedett, de ennek sem volt jelentős hatása az üzletükre. Ám vannak más olyan folyamatok, amelyek jobban befolyásolták a core üzletüket, rengeteg változtatást hajtottak végre az elmúlt 12 hónapban, és a második negyedévben összehozták az első idei nyereséges hónapunkat.