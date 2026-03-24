Jön az első hibrid geotermikus rendszer hazánkban

A beruházás a Bács-Kiskun vármegyei Zsana és Kiskunhalas térségében kezdődik. 

Az MVM Csoporthoz tartozó MVM Zöld Generáció Zrt. első geotermikus projektjének bemutatásán Lantos Csaba arról beszélt, a fejlesztés célja geotermikus alapú villamosenergia-termelő erőmű létesítése és a hőenergia közvetlen hasznosítása a térségben.

Felvázolta, a beruházás során mintegy 2400-2500 méter mélységig terveznek lefúrni, ahol várakozásaik szerint 140-150 Celsius-fokos termálvíz érhető el. A projekt kísérleti jellegű, és siker esetén szerinte egy 3,5-4,5 megawatt teljesítményű erőmű jöhet létre.

A miniszter felidézte, 2022-ben azzal a feladattal vette át hivatalát, hogy a korábbinál jóval nagyobb energiaszuverenitást kell elérni Magyarországon. Mint mondta: ez jól illeszkedik a korábban elfogadott nukleáris stratégiához: Paks I. üzemidejének meghosszabbítása mellett épül Paks II., és a 2030-as évektől a kis moduláris reaktorok is megjelenhetnek. Az egyik stratégiai pillér tehát a nukleáris energia, a másik pedig a megújuló energiaforrások – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy míg 2010-ben mindössze 300 háztartási méretű kiserőmű működött az országban 1,4 megawatt kapacitással, addig ma már mintegy 330 ezer ilyen rendszer üzemel, összesen mintegy 8500 megawatt teljesítménnyel. A napelemek részaránya a hazai áramtermelésben megközelíti a 29 százalékot, amellyel Magyarország világelső, megelőzve többek között Chilét és Görögországot is – fűzte hozzá.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter beszédet mond Magyarország első hibrid geotermikus rendszere kiépítésének projektindítóján Zsana közelében 2026. március 24-én
Hangsúlyozta, hogy a következő években az új szélenergia-kapacitások is kiegészítik a napelemes rendszereket. Ugyanakkor Magyarországon az erőművi kapacitás mintegy 60 százaléka már ma is időjárásfüggő, ezért kiemelten fontos a nem időjárásfüggő megújuló energiaforrások – így a geotermia, valamint a biomassza és a biogáz – fejlesztése.

Hozzátette: Magyarország már jelenleg is a jelentősebb geotermikus fűtési kapacitással rendelkező országok közé tartozik, a mintegy 674 ezer távfűtött lakás körülbelül 10 százalékában geotermikus energia biztosítja a hőellátást. Az áramtermelés ugyanakkor ezen a területen még korlátozott, ezért is bír kiemelt jelentőséggel a most induló beruházás.

Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója szerint

a vállalat első geotermikus projektje úttörő vállalkozás, hiszen Magyarország első hibrid geotermikus rendszere valósul meg Zsana és Kiskunhalas térségében, amely nemcsak villamos energiát termel, hanem a kitermelt termálvíz hőtartalmát közvetlenül is hasznosítja – érvelt.

Hangsúlyozta: a fejlesztés egy körforgásos rendszerként működhet, mivel a kitermelt termálvizet felhasználás után visszasajtolják a földbe.

Nagy László, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke közölte, hogy a beruházás állami tulajdonú szereplők együttműködésében valósul meg. Felidézte: a hatóság kezdeményezésére három éve egyszerűsödött a kutatási engedélyezés, azóta mintegy 140 kérelmet fogadtak be, amelyek közül 80-at engedélyeztek. Jelenleg mintegy ötven kutatás folyik. Arra is kitért, tavaly kötötték meg az első szerződést, amelynek révén az MTK új sportkomplexuma teljes egészében geotermikus energiával működik. (MTI)

Egy nagyobb országnyi ügyfelük van már most is, de hamarosan újabb küszöböt léphetnek át.

Tizenkét év után az olasz anyabank milánói központjában folytatja. Utódja meg onnan érkezik.

Április 8-tól a cukrászdák számára is elérhetővé válik a kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve: a hitelt támogatással kombináló finanszírozás.

A Greenpeace balesetszerű eseményt sejt a Semcorp debreceni üzeménél

A környezetvédő szervezet vízmintákat vett a kínai gyár melletti esővíz csatornából, a február 18-ai események után, és egy héttel később is.

A Flextronics nagyot bővít Zalaegerszegen

Új raktárépület alapkövét tették le.

Már napok óta 40 literes mennyiségi korlátozás él egyes kutakon.

Elképesztő fordulatokat hozott az elmúlt bő egy év a fenntarthatósági elvárásokban. A lavinát az Európai Bizottság Omnibus I-es csomagjának elfogadása indította el. Magyarországon ezt megelőzően még több tízezer cég izgulhatott a jogszabályi megfelelések miatt, ma viszont 125 körül van a jelentéstételi kötelezettséggel bíró vállalatok száma. Hátradőlniük azonban a kkv-knak sem szabad. A Klasszis Podcast vendégei Fehér Sándor, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség fenntartható versenyképességi osztályának vezetője és Csécsei Ádám, az EXIM Bank ESG igazgatóhelyettese.

Átalakultak az értékek.

Az amerikai BorgWarner új gyártócsarnoka Oroszlányban az átadója napján, 2026. március 20-án. Az amerikai autóipari beszállító 24 milliárd forint értékben hajtott végre fejlesztést a gyárában, amihez az állam 4,8 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva a munkavállalói létszám ezer körülire emeléséhez.

Egy nap alatt két milliárdos amerikai beruházást jelentett be Szijjártó Péter

Oroszlányban több mint 20 milliárdot, Komáromban több mint 6 milliárdot fektetnek be az amerikaiak.   

300 ezer forint vissza nem térítendő támogatást lehet szerezni eszközbeszerzésre.

