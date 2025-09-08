Jön az év felvásárlása a budapesti tőzsdén

Rég nem látott fúzióról döntöttek a Budapesti Értéktőzsdén. Két tőzsei cég, a 4iG és a Rába között jött létre megállapodás arról, hogy az előbbi többségi részesedést szerez az utóbbiban. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektvállalata (4iG SDT EGY Zrt.) tőzsdén kívüli ügylet keretében részvényadásvételi-szerződéseket kötött a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrészének megvásárlására, valamint kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot tulajdonló részvényesek számára. A 4iG SDT Zrt. a tranzakció céljára létrehozott projekttársaságon keresztül (4iG SDT EGY Zrt.) 54,34 százalékos tulajdonrészt vásárol az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-től, valamint 20 százalékos részvénycsomagot a Széchenyi István Egyetemért Alapítványtól.

A részvényadásvételi szerződések a versenyhatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek teljesülését követően lépnek hatályba. A fennmaradó, közel 25 százalékos (24,77%) tulajdonrész megszerzésére a 4iG SDT EGY Zrt. kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a közkézhányadot birtokló kisrészvényesek számára. Az egységes, 1 789 forintos részvényenkénti árat a társaság a jogszabályi háttérnek megfelelően, az egy részvényre jutó saját tőke alapján határozta meg, és ez az érték minden tranzakciós elem esetében azonos. A nyilvános vételi ajánlattételi eljárás október közepéig zárulhat le.

A közel 25 milliárd forintos tranzakció finanszírozása saját tőke és külső hitelforrás kombinációjával valósul meg.

Teljes körű védelmi ipari portfólió

A tranzakció legfontosabb célja a földi mobilitási képességek integrálása a 4iG SDT Zrt. portfóliójába. A jelentős védelmi ipari múlttal rendelkező RÁBA katonai járműgyártási kapacitásaival és szaktudásával a 4iG SDT Zrt. olyan stratégiai jelentőségű, védelmi célú földi mobilitási képességeket épít be tevékenységébe, amelyek teljessé teszik a vállalat védelmi ipari portfólióját. A Széchenyi István Egyetemmel tervezett stratégiai együttműködéssel összhangban pedig a 4iG SDT Zrt. tovább erősítheti győri jelenlétét, hozzájárulva az ipari tudásbázis fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési és mérnökképzési területek bővítéséhez a régióban.

A globális védelmi ipari vállalat, a Czechoslovak Group leányvállalata, a CSG DEFENCE szakmai partnerként csatlakozik a tranzakcióhoz. A Budapesti Értéktőzsdén a mai napon közzétett nem kötelező érvényű előzetes megállapodás értelmében 4iG SDT EGY Zrt. kizárólagos jogokat kap Magyarországon TATRA márkájú katonai járművek értékesítésére, összeszerelésére, szervizelésére és disztribúciójára. A CSG DEFENCE továbbá opciósan akár 49 százalék tulajdonrészt szerezhet a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, amely 37 százalékos közvetett részesedést jelent a RÁBA Járműipari Holding Nyrt.-ben. Az opciós megállapodás lezárása függ a 4iG Csoport tulajdonszerzését követő átvilágítási folyamattól, valamint az üzleti stratégiák kialakításától.

Az extrém terepre tervezett nehéz tehergépjárműveiről világszerte ismert kopřivnicei Tatra Trucks a CSG mobilitási és védelmi divíziók projektjeinek alappillére, a világ egyik legrégebbi haszongépjármű-gyártója. 2024-ben 1548 járművet gyártott, jelentős részét a védelmi ipari ügyfelek számára. A Tatra folyamatos innovációval fejleszti termékei következő generációit, többek között a legújabb Force és Phoenix sorozatokat, emellett központi szerepet játszik a CSG védelmi portfóliójában szereplő kerekes páncélozott járművek fejlesztésében, gyártásában, modernizálásában és az életcikluson át tartó támogatásában.