Jövő hét vasárnapig ne számoljon a Wizz Air közel-keleti járataival

Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti Sarm-es-Sejk és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni.

A Wizz Air hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel.

A Wizz Air az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálja, menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat – tették hozzá.