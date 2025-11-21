Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

A Normafa Hotel & Retreat 2013-ban került a Docler cégcsoport tulajdonába, amelyet Gattyán György birtokol.
„A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők” – írta a Telexnek Nemes Tamás, a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője.
A tervezett 45 elbocsátásáról a munkáltató az előírásoknak megfelelően tájékoztatta az illetékes kormányhivatalt, a napokban pedig a munkavállalók is kaptak írásbeli és szóbeli értesítést. A leépítési folyamat várhatóan az év végéig lezárul – tette hozzá.