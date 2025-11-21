1p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok Gattyán György Szállodapiac

Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

mfor.hu

Továbbá 45 fős csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat – gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva.

A Normafa Hotel & Retreat 2013-ban került a Docler cégcsoport tulajdonába, amelyet Gattyán György birtokol.

„A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők” – írta a Telexnek Nemes Tamás, a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője.

A tervezett 45 elbocsátásáról a munkáltató az előírásoknak megfelelően tájékoztatta az illetékes kormányhivatalt, a napokban pedig a munkavállalók is kaptak írásbeli és szóbeli értesítést. A leépítési folyamat várhatóan az év végéig lezárul – tette hozzá.

A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely
A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely
Fotó: Wikipédia/Nagy David

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

Hőszivattyú vagy kondenzációs kazán? Melyik a jobb választás a magyar kkv-knak?

A hagyományos kondenzációs gázkazán vagy a korszerű levegő-víz hőszivattyú jelenti a jobb megoldást jelenleg?

Szendrői Gábor

„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

A lengyel és a cseh átlaghoz képest is magasabb, 70-75 év a magyar cégek tulajdonosi átlagéletkora – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. Szendrői Gábor szerint a magyarországi vállalkozók rendkívül individualisták, ami sok esetben a versenyképesség rovására megy. Az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai beruházókkal pedig az a baj, hogy – ellentétben a nyugati cégekkel – elvétve működnek csak együtt a helyi beszállítókkal.

30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

30 milliárd forintos beruházást adtak át Budapesten

A gyógyszergyár történetében is jelentős.

A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

A NAV hamarosan mindenhol kopogtathat?

A cégek erre számítanak.

Tényleg összerúgja a port a Mol a horvátokkal – mi lesz ebből?

Tényleg összerúgja a port a Mol a horvátokkal – mi lesz ebből?

Hivatalos úton is kifejezi aggodalmát a cég.

Optimisták a magyar cégek – jó év lesz a 2026?

Optimisták a magyar cégek – jó év lesz a 2026?

Stabil fejlesztési kedvvel kezdik az évet.

Fontos szinttől búcsúzik el a dízel ára

Fontos szinttől búcsúzik el a dízel ára

Dráguló gázolaj, stagnáló benzinár.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168