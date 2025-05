Júliustól új időszámítás kezdődik sok ezer cég életében

„Lehet, hogy sok kisvállalkozás számára rémisztőnek tűnnek a változások, de aggodalomra semmi ok. A szándék előremutató, de a gyakorlati alkalmazás tartogat jelentős kihívásokat mind a számlát küldő, mind a számlát befogadó fél számára. Mi egymillió vállalkozással dolgozunk együtt és rendelkezünk olyan rendszerrel, amely képes minden kimenő és bejövő számlát hivatalos formában archiválni. Egy NAV-ellenőrzés esetén a Számlázz.hu formátumát az adóhatóság hitelesnek fogadja el. Mi ezzel a megoldásunkkal kívánjuk segíteni a magyar vállalkozások könnyebb és gyorsabb adminisztrációját” – mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

Gondoskodni kell arról, hogy az e-számla évekkel később is olvasható legyen, fontos az eredet hitelessége, valamint a tartalom sértetlensége. Olyan helyen kell tehát tárolni a dokumentumokat, ahol biztonságban vannak. Ez lehet egy erre a célra kialakított, megbízható, felhőalapú archiválási szolgáltató, de akár egy jól felépített, saját informatikai rendszer is. Utóbbi kizárólag a nagyobb cégek esetében életszerű.

