Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Valós piaci igényekre szabva

A legtöbb pénzügyi támogatás ma is jellemzően fejlesztési célokat szolgál, pedig a kisebb vállalkozások számára sokszor a napi kiadások előteremtése is megterhelést jelent. Erre nyújt megoldást az MBH Bank vállalati MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető GINOP Plusz-1.4.3-24/B KKV Technológia Plusz Hitelprogram új forgóeszközhitele, amely a mikro- és kisvállalkozások működéséhez nyújt célzott, kamatmentes segítséget.

Akár 20 millió forint is szerezhető

Fotó: Getty Images/MBH Bank

A 2025. július 15-től elérhető hitel 1-20 millió forint közötti összegben igényelhető, akár önerő és akár ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül, fix havi törlesztéssel, legfeljebb 6 éves futamidő mellett. A konstrukció kizárólag olyan mikro- és kisvállalkozások számára érhető el, amelyek – legalább 2024. évet megelőzően bejegyezve – a pályázati felhívásban meghatározott feldolgozóipari főtevékenységet folytatnak.

Rugalmas megoldás a kiszámíthatatlan helyzetekre

Az új forgóeszközhitel a feldolgozóipari ágazatban működő mikro- és kisvállalkozások likviditásának fenntartását szolgálja. Igénybe vehető többek között készletbeszerzésre, működési költségek, bér- és járulékfizetés, valamint rezsiköltségek finanszírozására – vagyis olyan kiadásokra, amelyek a mindennapi működés zavartalan biztosításához szükségesek.

„A KKV Technológia Plusz program új forgóeszköz hitele egy valós piaci igényt szolgál ki: kiszámítható és biztonságos pénzügyi megoldást kínál a kisvállalkozások rövid távú pénzügyi szükségleteinek fedezésére, anélkül, hogy hosszú távú kötelezettségvállalással járna” – foglalta össze Kiss Zalán, az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója.

A plusz forrás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a cégek gyorsabban és rugalmasabban reagáljanak a piaci változásokra és stabilabban kezeljék a változó gazdasági környezetből adódó kihívásokat. Ez hosszabb távon is segítheti a működés tervezhetőségét és a pénzügyi döntések biztonságát.

Budapest kivételével országosan igénybe vehető

Fontos tudni, hogy a konstrukció keretében kizárólag Budapest közigazgatási határain kívül megvalósuló projekt támogatható, de ez nem zárja ki a budapesti székhelyű vállalkozásokat, amennyiben a projektjük vidéken valósul meg. Az új termék így a hazai kkv-k túlnyomó többsége számára elérhető alternatíva lehet.

A konstrukció különösen nagy hangsúlyt fektet a gazdaságilag kevésbé fejlett térségek támogatására: a 70 milliárd forintos keretösszeg legalább 65 százaléka fejlesztendő járásokba és a négy leginkább felzárkóztatandó régióba kerül (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország). Ezzel a hitelprogram a térségi gazdaságélénkítésben is fontos szerepet játszik.

MFB Pont Plusz: személyre szabott segítség az MBH Banktól

Az MBH Bank nem csupán közvetítőként vesz részt a programban, hanem aktív partnerként támogatja az ügyfeleket a teljes folyamat során. A bank országos lefedettségű, MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó 154 kijelölt bankfiókjában képzett tanácsadók állnak az érdeklődők rendelkezésére, az első tájékozódástól a hitelügylet lezárásáig.

Az MBH Bank elkötelezetten dolgozik azon, hogy olyan gyakorlati, célzott pénzügyi megoldásokat nyújtson, amelyek ösztönzik a hazai kkv-k működését és növekedését. Az új forgóeszközhitel éppen ilyen: egy gyorsan és egyszerűen igényelhető lehetőség, amely stabil alapot teremthet a vállalkozások mindennapi működéséhez.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információk, részletes feltételek és a fiókok elérhetősége megtalálható a www.mbhbank.hu/vallalatoknak/mfb-pont-plusz oldalon. A program hivatalos felhívása a www. palyazat.gov.hu oldalon érhető el. Az MBH Bank az MFB Zrt. közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye.

(x)