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Kapitány István részleges felmentést adott a paksi atomerőműnek

mfor.hu

640 megawatt helyett 40 megawatt.

Részleges felmentést kapott a paksi atomerőmű a teljesítménycsökkentés alól, amelyet az elmúlt napokban a Dunára gyakorolt hőterhelés miatt kellett végrehajtani – közölte az atomerőmű hétfőn a honlapján. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán kiemelte: a döntés átmeneti, szigorúan szabályozott, a Duna élővilága nincs veszélyben, a környezetvédelmi mérések pedig folyamatosak.

A közleményben emlékeztettek, hogy a jogszabály szerint a hűtővíz kibocsátási pontjától, azaz a meleg vizes csatorna dunai torkolatától 500 méterre a befogadó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30 Celsius-fokot, ami rendkívüli esetben, ellátásbiztonsági okokból az energiapolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával 31,5 Celsius fokig túlléphető.

A hétfő délelőtti mérések során az egyik érték 30,22 Celsius fok volt, amely meghaladta a 29,5 fokos beavatkozási határt és a 30 fokos határértéket is – tették hozzá.

Felidézték azt is, hogy az atomerőmű a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.-vel egyeztetve szombaton 243, vasárnap további 320 megawattal csökkentette az erőmű teljesítményét. Hétfőn az előírásoknak megfelelően újabb 640 megawatt teljesítménycsökkentést kellene végrehajtani. Az energiapolitikáért felelős miniszter a MAVIR Zrt. javaslatára az ellátásbiztonság érdekében június 29-30-ra részleges felmentést adott a további teljesítménycsökkentés alól. Eszerint a 640 megawatt helyett az erőműnek 40 megawattnyi termeléscsökkentést kell végrehajtania – írták.

Kitértek arra is, hogy az atomerőmű szakemberei kedden 11 órától megismétlik a méréseket. Az intézkedéseket a kapott értékektől függően, a MAVIR-ral egyeztetve teszik majd meg.

A 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkező erőmű aktuális teljesítménye hétfőn 14 órakor az Országos Atomenergiahivatal adatai szerint 1380 megawatt volt.

 

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