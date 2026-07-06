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Kapitány István visszahívott egy vezetőt: az MBH-tól érkezik az utód?

mfor.hu

Már az érintettekkel is közölték a változást.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter

visszahívta Berta Adriennt az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói tisztségéből, valamint valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából – tette közzé a miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

MBH-tól érkezhet az utód

Az Mfor értesülése szerint a cég élére Kiss Zalán kerül, aki eddig az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójaként tevékenykedett - a váltást hétfőn be is jelentették az Exim Bank dolgozóinak.

Átvilágítás után döntött

Múlt pénteken jelentette be a miniszter, hogy átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indul a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél, az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél.

Kapitány István akkori bejegyzése szerint az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a

  • lehető legnagyobb hatékonysággal,
  • átláthatósággal és
  • eredményességgel

szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a Magyarországra érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

Kapitány István közösségi oldalán közölt bejelentése itt látható:
 

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