Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

Az elmúlt öt évben csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Közép- és Kelet-Európában, a térségen belül a lengyel, a magyar és az ukrán piac volt a legmozgalmasabb – mondták.

Az egész régiót ejtette az orosz bank

A visszaesést részben az ukrajnai háborúval magyarázták, valamint azzal, hogy a térség bankpiacai az utóbbi csaknem 10 évben konszolidálódtak, a résztvevők száma jelentősen csökkent 2017 óta. Az évtized eddigi akvizíciós csúcsa 2021-re esett, az utóbbi évek legaktívabb felvásárlója a Raiffesien és az Erste volt, de az MBH és az OTP is az élmezőnyben található. A legnagyobb eladóvá a Sberbank lépett elő, miután az ukrajnai háború miatt eladta a regionális hálózatát – közölték. (MTI)