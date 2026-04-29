1p
Vállalatok Bank

Kapitulált az orosz bank, de ez se segített a bankpiacon

mfor.hu

Feladták a régiót Ukrajna miatt.

Csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Közép- és Kelet-Európában – közölték a Deloitte szakértői a tanácsadó cég frissden bemutatott tanulmánya kapcsán. 

Az elmúlt öt évben csökkent a bankpiaci tranzakciók száma Közép- és Kelet-Európában, a térségen belül a lengyel, a magyar és az ukrán piac volt a legmozgalmasabb – mondták.

Az egész régiót ejtette az orosz bank

A visszaesést részben az ukrajnai háborúval magyarázták, valamint azzal, hogy a térség bankpiacai az utóbbi csaknem 10 évben konszolidálódtak, a résztvevők száma jelentősen csökkent 2017 óta. Az évtized eddigi akvizíciós csúcsa 2021-re esett, az utóbbi évek legaktívabb felvásárlója a Raiffesien és az Erste volt, de az MBH és az OTP is az élmezőnyben található. A legnagyobb eladóvá a Sberbank lépett elő, miután az ukrajnai háború miatt eladta a regionális hálózatát – közölték. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG