Kapu Tibor küldetése után ismét embert küld az űrbe az Axiom Space

A döntés újabb fontos mérföldkő a kereskedelmi űrrepülésben, az Axiom a jövőben is meghatározó szereplője marad az alacsony Föld körüli pályán megvalósuló privát űrrepüléseknek. Az Axiom Space a korábbi sikeres magánűrhajós küldetésekre építve hajtja végre az újabb, Ax – 5 jelölésű missziót, amely tudományos, technológiai és kereskedelmi célokat szolgál majd a Nemzetközi Űrállomáson, a NASA együttműködésében.

A 4iG Csoport közleménye szerint bejelentés a magyar űripar szempontjából is jelentős: a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) ugyanis befektetője az Axiom Space-nek. A magyar űr- és védelmi ipari holdingvállalat kétlépcsős tőkeemelést hajt végre az Axiom Spaceban összesen 100 millió USD értékben – ennek első lépése 30 millió amerikai dollár értékben 2025 év végén megvalósult – tulajdonrészt biztosítva a globális kereskedelmi űripar egyik meghatározó szereplőjében. A két vállalat emellett szorosan együttműködik az alacsony Föld körüli pályán működő adatközpont-technológiák (Orbital Data Center – ODC) fejlesztése terén is.

Sárhegyi István, a 4iG Csoport alelnöke, a 4iG SDT elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán gratulált az Axiom Space csapatának és úgy fogalmazott: „Az Axiom Space újabb NASA megbízása egyértelmű visszaigazolása annak a következetes szakmai teljesítménynek, amelyet a vállalat az emberes űrrepülések és az űripari fejlesztések terén nyújt. Befektetőként büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetünk ennek a fejlődési pályának.”