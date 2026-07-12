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Vállalatok Európai Unió Kármán András

Kármán András jó hírt közölt a vállalkozásokkal

mfor.hu

Új, 15 milliárd eurós európai alap segítheti az innovatív vállalkozások növekedését.

Az európai uniós források mellett a gyors növekedésű innovatív vállalkozások támogatása is napirendre került az elmúlt napok brüsszeli egyeztetésein – erről számolt be szombaton Facebook-oldalán Magyarország pénzügyminisztere.

Kármán András bejegyzésében ismertette, hogy az Európai Beruházási Bank a European Tech Champions Initiative második szakaszában egy új befektetési alap létrehozását kezdeményezi. Az állami és magántőke bevonásával működő konstrukció célja mintegy 15 milliárd eurónyi beruházás mozgósítása annak érdekében, hogy Európa legígéretesebb, gyors növekedésű innovatív vállalkozásai globális piacvezetővé válhassanak.

A kezdeményezés célja, hogy ezek a cégek Európában maradjanak, és ne kényszerüljenek tengerentúli finanszírozás vagy székhely-áthelyezés miatt elhagyni az Európai Uniót. A miniszter szerint Magyarország számára több szempontból is kedvező lehet az új alap létrehozása. Hozzájárulhat az európai innovációs ökoszisztéma megerősítéséhez, elősegítheti a magas hozzáadott értékű vállalkozások fejlődését, ami hosszabb távon magasabb termelékenységet, több magasan képzett munkahelyet és erősebb költségvetési bevételeket eredményezhet.

Kármán András kifejtette: az alap hozzájárulhat ahhoz is, hogy Európa legígéretesebb vállalatai sikeresen növekedjenek, versenyképesebbé váljanak és globális vezető szerepet töltsenek be. Hozzáfűzte, hogy mindez a magyar költségvetés számára befizetési kötelezettséggel nem jár.

(MTI)

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