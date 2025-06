Kásás Tamás pizzái tovább termelik a milliókat

Néhány nappal a leadási határidő után érkezett be a Tommy di Napoli étterem beszámolója, a legendás vízilabdázónak és üzlettársainak továbbra sincsen oka a panaszra.

Kásás mindig is sok szállal kötődött Olaszországhoz, kiemelten Nápolyhoz, ugyanis hat éven keresztül erősítette a Posillipo csapatát, több országos és nemzetközi címet is elnyerve, és többször is beszélt arról, hogy mennyire megszerette a várost. A sportoló a nápolyi távozás után sem hagyta el Olaszországot 2012-ig Recco városában játszott, 2007-ben az európai ligát is megnyerve a csapattal. Visszavonulása után, 2013-ban vágott bele az étterembizniszbe.

A kezdeti felálláshoz képest jelentős változás, hogy Kásás Tamás 2019 júliusa óta nem lát el operatív feladatot a cégben, ugyanezen év ősze óta pedig csak kisebbségi tulajdonos, a névadó „Tommy” mindig is ő marad.

Egy jó hangulatú trattoria

Sosem volt célunk egy fennkölt „Fine Dining” étterem létrehozása, sokkal inkább a barátságos, vidám, jó hangulatú Nápolyi trattoriát szerettünk volna megidézni Budapesten

- áll a Tommy di Napoli oldalán közzétett bemutatkozó szövegben. A Császár-Komjádi uszoda oldalában működő vendéglátóegységet üzemeltető, az étteremmel egyező nevet viselő Tommy di Napoli Kft. a 2024-es üzleti évben sem vesztette el egyensúlyát, és enyhe növekedést produkált a 2023-as évhez képest. A vállalkozás tárgyévben 190,2 millió forintos árbevételt bonyolított, ez érzékelhető növekedés az egy évvel korábban elért 182,1 millió forinthoz képest.

A megnövekedett árbevétel a profitban is visszaköszönt, az adózott eredmény 18,8 millió forintra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 12,9 millió forinttal szemben.

A tulajdonosok évek óta nem fizetnek osztalékot, a nyereséget visszaforgatják a cégbe – ez ezúttal sem történt másképp –, így az adózott eredményből 10 millió forintnyi fejlesztési tartalékot képeztek, míg a befolyt pénzek maradéka az eredménytartalékba került, amely 2024-re már 36,3 millió forintra hízott.

Kásás Tamás megszerette Olaszországot, és ez éttermében is meglátszik

Fotó: Tommy di Napoli

Terjeszkednek

A cég 2023-ban új projektbe vágott bele, ugyanis megnyílt a Tommy di Napoli by Gennaro pizzázó a Teréz körúton, amely a honlap szerint kifejezetten a nápolyi pizzákra fókuszál, ezzel is hozzájárulva az üzemeltető sikeréhez. Az új étterem megítélése a Google értékelései alapján jó (cikkünk írásakor 4,7 ponton állt a lehetséges 5-ből).

A legolcsóbb pizza ára 3590 forintnál indul, akad azonban olyan is, amely 5190 forintos áron szerepel a honlapon, a leírás szerint különleges, csípős olasz szalámival készítik el.

A két vendéglátóegység honlapját összehasonlítva kiderül, „Tommy” nem diszkriminál a budai és a pesti oldal közt, a pizzák árai megegyeznek, ám az uszoda oldalában működő étteremben lényegesen szélesebb az étlap, bélszínt, dámszarvast és báránycombot is találtunk a listában.

Nincsenek nagy adósságok

A cég kötelezettségei kizárólag rövid lejáratúak, és csakúgy, mint az előző évben, ezúttal is 8-10 millió forint körül mozogtak, azaz ez az összeg valószínűleg beszállítókkal szemben állt fent. A cégnek ugyanakkor nem kell aggódnia ezen tételek kiegyenlítése miatt, a Tommy di Napoli Kft. saját tőkéje 2024-ben már 81,3 millió forint volt, azaz többszörösen elég minden ilyen típusú adósság kiegyenlítésére.

Ráfordítások

A cég anyagjellegű ráfordításai 2024-ben szinte teljesen megegyeztek a 2023-as 123,2 millió forinttal, a tárgyévben elkönyvelt 125,8 millió forint pontos eloszlását a cég nem árulta el – a kft. számára elegendő ugyanis az egyszerűsített bevallás benyújtása –, de feltételezhetően a két étterem működtetési költségei tartoztak ebbe a sorba.