Szépen hozza a milliókat Kásás Tamás olasz étterme

Olimpiai és világbajnok vízilabdázónk mindig is ezer szállal kötődött Olaszországhoz, hiszen többek között hat éven keresztül játszott a Posillipo csapatában, komoly eredményeket is elérve – mindennek fényében tehát nem meglepő, hogy a sportoló étterme is a Tommy di Napoli nevet viseli.

Igaz, Kásás Tamás 2019 júliusa óta nem lát el operatív feladatot a cégben, ugyanezen év ősze óta pedig csak kisebbségi tulajdonos, a névadó ’Tommy’ mindig is ő marad. De nézzük, hogyan teljesített a Császár-Komjádi uszoda oldalában működő vendéglátóegységet üzemeltető Tommy di Napoli Kft. a 2023-as üzleti évben!

Kásás Tamás olasz éttermével elégedettek lehetnek - jól megy a bolt

A magát „barátságos, vidám, jó hangulatú nápolyi trattoria” budapesti megidézéseként bemutató éttermet üzemeltető cég a tárgyévben 182,1 millió forintos árbevételt bonyolított, ez érzékelhető növekedés az egy évvel korábban elért 130,6 millió forinthoz képest. Érdekesség, hogy az árbevétel megugrása az adózott eredményben nem köszönt vissza, ugyanis az évet végül 12,9 millió forintos profittal zárta a vállalkozás, szemben a 2022-ben elért 27,4 millió forintos plusszal szemben. A profit jobb árbevétel ellenére történt csökkenését minden bizonnyal az anyagi ráfordítások emelkedése okozhatta, ennek okairól a cikkben részletesebben is írtunk.

Osztalékot nem fizettek a tulajdonosok – erre egyébként korábban sem volt példa – viszont a beszámolóhoz csatolt alapítói határozatból az kiderült, hogy az eredmény terhére elrendelték egy 7 millió forintos fejlesztési tartalék képzését.

Nincsenek lényeges adósságok

A cégnek hosszú lejáratú kötelezettségei egyáltalán nem voltak, míg rövid lejárattal (azaz egy éven belül) 10,1 millió forint kifizetésével adósak, ez a tartozás minden bizonnyal főleg beszállítókkal szemben állt fent. Kásás Tamáséknak ezzel együtt sem kell aggódnia a cég helyzete miatt, hiszen a saját tőke sorában összesen 62,4 millió forintot jelöltek meg, ez pedig bőven elegendő lenne arra, hogy fedezzen bármilyen felmerülő kiadást.

Terjeszkednek is

2023 márciusában nagy projektbe vágta fejszéjét a Tommy di Napoli Kft., hiszen a már meglévő étterem mellett egy pizzériát is megnyitottak: a Tommy di Napoli by Gennaro a Teréz körúton várja látogatóit és vendégeit. Az, hogy az árbevétel lényegesen megugrott a 2022-es évhez képest, minden bizonnyal ennek a vendéglátóegységnek is köszönhető.

Ugyanakkor a megnövekedett, már 123 millió anyagi ráfordítások sorának magyarázata is minden bizonnyal itt található, hiszen egy új pizzéria beindításának első éve érthető módon komoly költségekkel jár.