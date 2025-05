Kasza Tibiéknek 700 milliós osztalék jutott

A portál kiemelte, Kasza egy másik cégben is érdekelt a testvérével, méghozzá a GoldenEye Kreatív Kft.-ben. A cég tavaly 30 milliós bevétel mellett 25 milliós adózott eredményt könyvelhetett el, osztalékot nem fizettek. A Kasza Challenge Diet nevű cége közel sem ilyen sikeres: 14,5 milliós árbevétel mellett 4,4 milliós mínuszt ért el.

A cikk szerint a cégnek a 2024-es évben 2,5 milliárdos bevétele volt, amiből 930 millió volt az adózott eredmény. Ebből osztalékot is fizettek 700 millió forint értékben, míg a profit maradékát az eredménytartalékba helyezték.

Az internetes kiskereskedelemmel foglalkozó Manker Beauty Kft., ahol Kasza Tibin és feleségén, Kasza-Darai Andreán kívül még előbbi testvére, Kasza Gábor is tulajdonos, illetve vezető jó évet zárt 2024-ben – írja a 24.hu .

