Kazahsztánban terjeszkedhet a 4iG

A kazahsztáni nagykövettel tárgyalt befektetési és együttműködési lehetőségekről a 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért. A budapesti találkozó a tavaly Asztanában megkezdett egyeztetésekre épült, a megbeszélés középpontjában a közép-ázsiai országban megvalósítható technológiai és infrastrukturális fejlesztések álltak.

Kazahsztán Közép-Ázsia legnagyobb gazdasága, egyben a térség egyik legfontosabb technológiai és befektetési piaca. A több mint 20 milliós népességű ország stratégiai szerepet tölt be az Európa és Ázsia közötti gazdasági, logisztikai és digitális kapcsolatokban, miközben a kormányzat kiemelt hangsúlyt helyez a digitális gazdaság, a távközlési infrastruktúra és a magas hozzáadott értékű technológiai beruházások fejlesztésére. A vállalatcsoport számára a Nyugat-Balkán mellett Közép-Ázsia is kiemelten fontos befektetési régiónak számít.

Abzal Saparbekulyt, a Kazah Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét a 4iG budapesti központjában fogadta a vállalat vezetője, közösségi oldalán pedig utólag produktívnak értékelte a tárgyalást a technológiai, távközlési, űripari és védelmi ipari együttműködésekről.