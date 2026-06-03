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Vállalatok 4iG Jászai Gellért Kazahsztán

Kazahsztánban terjeszkedhet a 4iG

mfor.hu

A 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója befektetési lehetőségekről is tárgyalt Kazahsztán budapesti nagykövetével.

A kazahsztáni nagykövettel tárgyalt befektetési és együttműködési lehetőségekről a 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért. A budapesti találkozó a tavaly Asztanában megkezdett egyeztetésekre épült, a megbeszélés középpontjában a közép-ázsiai országban megvalósítható technológiai és infrastrukturális fejlesztések álltak.

Kazahsztán Közép-Ázsia legnagyobb gazdasága, egyben a térség egyik legfontosabb technológiai és befektetési piaca. A több mint 20 milliós népességű ország stratégiai szerepet tölt be az Európa és Ázsia közötti gazdasági, logisztikai és digitális kapcsolatokban, miközben a kormányzat kiemelt hangsúlyt helyez a digitális gazdaság, a távközlési infrastruktúra és a magas hozzáadott értékű technológiai beruházások fejlesztésére. A vállalatcsoport számára a Nyugat-Balkán mellett Közép-Ázsia is kiemelten fontos befektetési régiónak számít.

Abzal Saparbekulyt, a Kazah Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét a 4iG budapesti központjában fogadta a vállalat vezetője, közösségi oldalán pedig utólag produktívnak értékelte a tárgyalást a technológiai, távközlési, űripari és védelmi ipari együttműködésekről. 

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