Kelet-Magyarországon terjeszkedik a Prohuman

Az immár 7 országban 20 ezer embert foglalkoztató Prohuman életében a nemzetközi terjeszkedés mellett kulcsfontosságú a magyarországi piacvezető szerep megőrzése és a hazai pozíció további erősítése is. Ennek az ambiciózus elhatározásnak szellemében nyitotta meg a cégcsoport szerdán új debreceni irodáját. A Prohuman új, kelet-magyarországi regionális központjának megnyitóján Zakor Sándor, a Prohuman alapító-tulajdonosa és a társaság igazgatóságának elnöke mellett jelen volt és beszédet mondott Papp László, Debrecen polgármestere és Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója is.

„A Prohuman eddig is aktív szerepet játszott abban, hogy kielégítse a magyarországi, így a debreceni és az északkelet-magyarországi vállalatok munkaerőigényét. Mostani bővítésünk célja, hogy ügyfeleinknek és a munkavállalóknak még magasabb szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani – mondta el Zakor Sándor az új központ megnyitása alkalmával. – Különösen aktuálissá teszi a bővítést, hogy a közelmúltban számos vállalat jelentett be jelentős beruházásokat a térségben. Célunk, hogy ezeknek a vállalatoknak támogatást nyújtsunk a munkaerő-közvetítés és -kölcsönzés, képzés, valamint a bérszámfejtés és HR tanácsadás területén, és ezzel segítsük Debrecen és az egész régió gazdasági fejlődését. Külön öröm, hogy Debrecenben is együttműködhetünk a HIPA szakembereivel, akikkel már korábban gyümölcsöző munkakapcsolatot alakítottunk ki.”

Zakor Sándor hozzátette: az északkelet-magyarországi régióban rendkívül alacsony a munkanélküliségi ráta és nagyon nehéz – különösen a hiányszakmákban – munkaerőt találni, de a Prohuman rendkívül eltökélt abban, hogy a lehető legnagyobb mértékben kiaknázza a hazai munkaerő-piacban rejlő tartalékokat. „Igyekszünk kihasználni a régiók közötti mobilitást – dolgozói buszjáratokat üzemeltetünk, munkásszállásokat biztosítunk. Emellett próbáljuk aktivizálni a még meglévő munkaerő-tartalékot, például a kismamákat, nyugdíjasokat, diákokat vagy éppen a megváltozott munkaképességű embereket. Ezeket az erőfeszítéseket Debrecenben is újult erővel folytatjuk” – fogalmazott Zakor Sándor.

Joó István helyettes államtitkár, Zakor Sándor alapító-tulajdonos és Papp László polgármester együtt nyitották meg a debreceni irodát. Fotó: Prohuman / Szabó Zsolt

A magyar alapítású és tulajdonú Prohuman a hazai vezető szerepe mellett tavaly jelentős lépéseket tett afelé, hogy Közép-Kelet-Európa első számú HR szolgáltatójává váljon: a szerbiai CityScope felvásárlásával erősítette régiós jelenlétét, majd pedig szlovéniai leányvállalatánál hajtott végre átalakításokat, miközben a szlovén cég is felvette a Prohuman nevet.

„Sorban állnak a nemzetközi nagyvállalatok, hogy itt telepedhessenek le, részesei legyenek annak az ugrásszerű növekedésnek, ami városunkban és agglomerációjában megy végbe. Egyre több, mindezeket a cégeket megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerővel ellátni szándékozó HR szolgáltató lát olyan piacot maga előtt, ami megköveteli a folyamatos helyi jelenlétet, a stabil hátteret adó iroda megnyitását. Noha a Prohuman eddig is figyelt Debrecenre, végre eljött az a pillanat, amikor új, régiós központot is nyit” – emelte ki Papp László, Debrecen polgármestere. – 18 ezernél is több munkahelyet jelentettünk be 2014 óta, és ebből már több mint 6750 be is van töltve. Ugyanakkor még van tízezres nagyságrendben piaci rés, amit be kell tölteni. És miközben a Prohuman azon munkálkodik, hogy minél több magyar munkavállalót tudjon az országos hálózatán keresztül Debrecenbe csábítani, azalatt folyamatosan építik közös jövőnket, erősítik a város fundamentumait.”

Joó István, a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) vezérigazgatója, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa hozzátette: „Debrecenben ma már minden adott a sikerhez, a szemünk előtt épül az ország második fővárosa. Bővülő ipar, szélsebesen fejlődő városi infrastruktúra, az ország legnagyobb egyeteme, és a városban élők érdekeit mindenkor szem előtt tartó városvezetés. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen helyen a Kormány stratégiai partnere, a Prohuman is meg fogja találni a számítását, elősegítve ezzel a város gazdaságnak fejlődését is. Ehhez kívánok sok sikert. Érezzék jól magukat Debrecenben.”