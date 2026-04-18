Kellemetlen számok jelentek meg a magyar cégekről

A kockázatos működésű cégek aránya 2025-ben még 30 százalék körül alakult, 2026-ra azonban 34,2 százalékra emelkedett – derül ki az Opten közel 470 ezer aktív cég kockázati minősítésén alapuló elemzéséből.

A teljes cégállományon belül jelenleg mintegy 160 ezer vállalkozás tartozik a kockázatos (C–D) kategóriába, ami a teljes állomány közel 34 százalékát jelenti. A cégek A–B-AVG-C-D kategóriákba sorolhatók, ahol az „A” a legstabilabb, a „D” pedig a legkockázatosabb működést jelenti.

A besorolás túlmutat az adott vállalkozáson: egy kockázatosabb minősítésű cég nagyobb valószínűséggel jelent fizetési vagy működési kockázatot üzleti partnerei számára is.

Gyorsabban romlik, mint javul

A stabil működésű cégek (A–B-AVG kategória) aránya egy év alatt 70,3 százalékról 65,8 százalékra csökkent.

A változás arra utal, hogy a vállalati stabilitás törékeny: a javulás lassabb és nehezebb folyamat, míg a visszaesés rövidebb idő alatt is bekövetkezhet.

Eltűnik a középmezőny

A legnagyobb átrendeződés a középmezőnyben (AVG kategória) történt.

2025: 157 990 cég

2026: 134 279 cég

Egy év alatt több mint 23 ezer céggel szűkült ez a kör, miközben a kockázatos kategóriák bővültek.

Így egyre kevesebb vállalkozás működik „még elfogadható” stabilitással: a cégek egy része nem tud feljebb lépni, viszont könnyen lecsúszik.

Nem lehet megkönnyebbülni?

Látványosan nő a legkockázatosabb cégek száma

A kockázatos (C–D) kategóriába tartozó cégek száma egy év alatt több mint 21 ezerrel nőtt, és elérte a 160 ezer körüli szintet.

Különösen a „D” kategóriában figyelhető meg erős növekedés:

2025: 32 885 cég

2026: 48 463 cég

Ez egyetlen év alatt közel 50 százalékos növekedést jelent.

Ágazati szinten általános a romlás

A kockázati szerkezet romlása szinte minden ágazatban megjelent.

Az építőiparban a kockázatosabb cégek aránya 38,5 százalékról 46,1 százalékra nőtt, amit a beruházások visszaesése és a gyenge lakásépítési aktivitás magyaráz.

A kereskedelemben 34,9 százalékról 40,8 százalékra emelkedett ez az arány, a visszafogott fogyasztás és az árérzékeny kereslet miatt.

Ugyanez a folyamat látható a szállítás, a vendéglátás, valamint az üzleti és informatikai szolgáltatások területén is.

A kisebb cégek a leginkább kitettek, a stabilitás pedig lassan épül

Jól látható, hogy minél kisebb és fiatalabb egy vállalkozás, annál nagyobb a kockázata. A rövidebb működési múlttal és alacsonyabb árbevétellel rendelkező cégek gyorsabban reagálnak a gazdasági környezet romlására, így körükben nő a legkockázatosabb vállalkozások aránya.

A nagyobb és régebb óta működő cégek továbbra is stabilabb képet mutatnak, de körükben sem látható érdemi erősödés: a gazdasági nyomás már nemcsak a sérülékenyebb szereplőket, hanem a stabilabb vállalkozások mozgásterét is korlátozza.

A stabil működés felépítése továbbra is hosszú folyamat: a legkedvezőbb szint eléréséhez átlagosan közel 2,5 év szükséges, miközben egy visszaesés ennél jóval rövidebb idő alatt is bekövetkezhet.

„Szűkül a stabil középmezőny”

„Tovább szűkül a stabil vállalkozói középmezőny, miközben nő a sérülékenyebb cégek aránya. A piac nem bővül, hanem szelektál, és bár a felminősülés ideje csökkent, a tartós stabilitás felépítése továbbra is hosszú folyamat.” – mondta Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.