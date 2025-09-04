Keményen bírálta a kormány intézkedéseit a K&H vezére

Bár sokan azt gondolják, a jövőben csak digitális csatornákon keresztül bankolnak majd az emberek, a K&H Bank a fiókokban is hisz – mondta Peter Roebben, a K&H csoport vezérigazgatója csütörtökön, a bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón, amelyet a pénzügyi csoport Oktogonnál lévő fiókjában tartottak. Az egykori híres Abbázia étterem helyén kialakított fiók már 1992 óta a K&H-é, és nemrég felújították. A bonyolultabb ügyeket az ügyfelek továbbra is szívesebben beszélik át személyesen egy szakértővel, erre a fiókokban lehetőség van.

A K&H Bank nettó eredménye a 50,2 milliárd forint lett az első félévben, a biztosító további 5,2 milliárd forinttal járult hozzá a profithoz. A hitelek állománya 7 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, a lakossági hitelek állománya egy év alatt 13 százalékkal bővült. Ez nagyon jó eredménynek számít ahhoz képest, hogy Magyarország milyen nehéz helyzetben van – mondta Roebben.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a GDP az idén maximum 0,3-0,4 százalékkal nőhet, az infláció pedig 4 százalék fölött marad. A vállalati hitelek állománya nagyon lassan nő, a beruházási hajlandóság alacsony maradt. A K&H-nál jobb a helyzet, 4 százalékkal nőtt a vállalati hitelállomány egy év alatt.

Bírálta a kormány intézkedéseit a bankvezér

A vezérigazgató a gazdaság gyenge teljesítménye mellett a kormány ATM-es rendeletét is bírálta. A K&H 117 új ATM-et fog elhelyezni az országban a kötelező telepítésükre vonatkozó ATM-rendelet miatt, az eddig meglévő 600 automatán felül. A költsége ennek évente több mint 2 milliárd forint – magyarázta Peter Roebben.

A kistelepüléseken lévő ATM-eken évente kevesebb mint 500 tranzakciót végeznek el, ami aránytalanul alacsony ahhoz képest, hogy mennyibe kerül az automata és annak fenntartása. Roebben sérelmezte azt is, hogy vannak olyan piaci szereplők, amelyeknek nem kell ATM-et telepíteniük, holott rengeteg ügyfelük van – vélhetően a Revolutra rés más fintech cégekre célzott.

A bankadónak és a különadóknak sem örülnek a K&H-nál, a kormányzati intézkedések hatása 31 milliárd forinttal rontott az idén az első féléves eredményt. Emellett egyre több magyar államkötvényt is vásárol a bank, aminek egyik oka az az adókedvezmény, amit az állampapír-állomány növelése miatt kaphatnak a hitelintézetek.

Az Otthon Start nagyon népszerű

A kkv és a nagyvállalati bizalmi index is lent van a lassuló gazdaság miatt – magyarázta Gombás Attila pénzügyi vezérigazgató-helyettes. Az Otthon Start viszont komoly felfutással járhat, a várakozás szerint a támogatott lakáshitelek tehetik ki a lakáshitelpiac 70 százalékát a jövőben. A lakáshitelpiacon legalább 60-70 milliárd forintnyi extra igényt jelent csak az idén a fix 3 százalékos hitel. A bankok hatalmas akciókkal hirdetik az új kölcsönt, a K&H a kezdeti költségcsökkentés mellett 200 ezer forintos jóváírást ad azoknak, akik átviszik hozzá a hitel miatt a bankszámlájukat.

A tavasszal indult 5 százalékos THM-ű lakáshitel iránt viszont minimális volt a kereslet, és az Otthon Start indulásával okafogyottá is vált a hitel, amelyet eredetileg 35 év alatti első lakásukat megszerző fiataloknak hirdettek meg energiatakarékos otthonok vásárlására.