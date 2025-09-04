Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Vállalatok Betétek, hitelek Otthon Start Pinned K&H Peter Roebben

Keményen bírálta a kormány intézkedéseit a K&H vezére

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A gazdasági teljesítmény gyenge, az ATM-ek csak viszik a pénzt, miközben alig lesz rajtuk tranzakció, az Otthon Start viszont tarolni fog a hitelpiacon – hangzott el a K&H Bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. 

Bár sokan azt gondolják, a jövőben csak digitális csatornákon keresztül bankolnak majd az emberek, a K&H Bank a fiókokban is hisz – mondta Peter Roebben, a K&H csoport vezérigazgatója csütörtökön, a bank féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón, amelyet a pénzügyi csoport Oktogonnál lévő fiókjában tartottak. Az egykori híres Abbázia étterem helyén kialakított fiók már 1992 óta a K&H-é, és nemrég felújították. A bonyolultabb ügyeket az ügyfelek továbbra is szívesebben beszélik át személyesen egy szakértővel, erre a fiókokban lehetőség van. 

A K&H Bank nettó eredménye a 50,2 milliárd forint lett az első félévben, a biztosító további 5,2 milliárd forinttal járult hozzá a profithoz. A hitelek állománya 7 százalékkal nőtt 12 hónap alatt, a lakossági hitelek állománya egy év alatt 13 százalékkal bővült. Ez nagyon jó eredménynek számít ahhoz képest, hogy Magyarország milyen nehéz helyzetben van – mondta Roebben.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a GDP az idén maximum 0,3-0,4 százalékkal nőhet, az infláció pedig 4 százalék fölött marad. A vállalati hitelek állománya nagyon lassan nő, a beruházási hajlandóság alacsony maradt. A K&H-nál jobb a helyzet, 4 százalékkal nőtt a vállalati hitelállomány egy év alatt. 

Bírálta a kormány intézkedéseit a bankvezér

A vezérigazgató a gazdaság gyenge teljesítménye mellett a kormány ATM-es rendeletét is bírálta. A K&H 117 új ATM-et fog elhelyezni az országban a kötelező telepítésükre vonatkozó ATM-rendelet miatt, az eddig meglévő 600 automatán felül. A költsége ennek évente több mint 2 milliárd forint – magyarázta Peter Roebben.

A kistelepüléseken lévő ATM-eken évente kevesebb mint 500 tranzakciót végeznek el, ami aránytalanul alacsony ahhoz képest, hogy mennyibe kerül az automata és annak fenntartása. Roebben sérelmezte azt is, hogy vannak olyan piaci szereplők, amelyeknek nem kell ATM-et telepíteniük, holott rengeteg ügyfelük van – vélhetően a Revolutra rés más fintech cégekre célzott.

Peter Roebben nem tett lakatot a szájára
Peter Roebben nem tett lakatot a szájára
Fotó: Mfor.hu/Herman Bernadett

A bankadónak és a különadóknak sem örülnek a K&H-nál, a kormányzati intézkedések hatása 31 milliárd forinttal rontott az idén az első féléves eredményt. Emellett egyre több magyar államkötvényt is vásárol a bank, aminek egyik oka az az adókedvezmény, amit az állampapír-állomány növelése miatt kaphatnak a hitelintézetek. 

Az Otthon Start nagyon népszerű

A kkv és a nagyvállalati bizalmi index is lent van a lassuló gazdaság miatt – magyarázta Gombás Attila pénzügyi vezérigazgató-helyettes. Az Otthon Start viszont komoly felfutással járhat, a várakozás szerint a támogatott lakáshitelek tehetik ki a lakáshitelpiac 70 százalékát a jövőben. A lakáshitelpiacon legalább 60-70 milliárd forintnyi extra igényt jelent csak az idén a fix 3 százalékos hitel. A bankok hatalmas akciókkal hirdetik az új kölcsönt, a K&H a kezdeti költségcsökkentés mellett 200 ezer forintos jóváírást ad azoknak, akik átviszik hozzá a hitel miatt a bankszámlájukat. 

A tavasszal indult 5 százalékos THM-ű lakáshitel iránt viszont minimális volt a kereslet, és az Otthon Start indulásával okafogyottá is vált a hitel, amelyet eredetileg 35 év alatti első lakásukat megszerző fiataloknak hirdettek meg energiatakarékos otthonok vásárlására. 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

750 millió forintott adott az állam 750 munkahelyre

Új beruházást jelentett be a Bonduelle.

Nagy a baj: Magyarországon is elbocsátásra készül a nagy autóipari beszállító

Átszervezi a magyar tevékenységet a Thyssenkrupp Automotive Technology. 

Új vezetőt igazolt az Equilor Befektetési Zrt.

Jelentős makrogazdasági tapasztalattal rendelkező szakembert nevezett ki elemzői részlegének élére az Equilor Befektetési Zrt. Aradványi Péter a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdasági elemzői pozíciójából érkezett az Equilor csapatába.

Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús nagy beruházást indít

Az önkormányzati tulajdonú Gyulahús nagy beruházást indít

Közel 4,5 milliárd forintos technológiai fejlesztést valósít meg a Gyulahús Kft. a következő három évben – jelentette be a cég keddi sajtótájékoztatóján.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Egy sikeres céges rendezvény több mint jól megválasztott előadók és programok sora: a helyszín, a hangulat és a vendéglátás mind hozzájárul ahhoz, hogy az esemény valóban maradandó élményt nyújtson a résztvevőknek. A budapesti Mystery Hotel különleges atmoszférájával, kifinomult tereivel és professzionális szolgáltatásaival ideális választás konferenciák, tréningek, gálaestek vagy akár kötetlen nyári összejövetelek számára.

Olive Garden

Amerikai étteremláncok képviselői érkeznek Budapestre

Tizenegy nemzetközi márka képviselői látogatnak el Budapestre Bécs és Prága mellett európai körútjuk során.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Fogy a készlet, közeleg a bérfizetés, a számlák pedig csak gyűlnek? Sok vállalkozás számára ismerős ez a helyzet, különösen egy hektikus piaci környezetben. Most azonban egy új, kamatmentes kölcsön segíthet áthidalni ezeket a nehézségeket. Az MBH Bank MFB Pont Plusz hálózathoz tartozó fiókjaiban elérhető KKV Technológia Plusz „B” forgóeszközhitel kifejezetten azoknak a mikro- és kisvállalkozásoknak szól, amelyeknek a napi működés gördülékeny biztosításához – például készletbeszerzéshez, bér- és rezsiköltségekhez – lenne szükségük forrásra. A konstrukció – ami Európai Uniós társfinanszírozással valósul meg – önerő, ingatlan vagy tárgyi fedezet nélkül is igényelhető készfizető kezességvállalás mellett, fix havi törlesztéssel és akár 6 éves futamidővel.

Munkából–munkába: Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

Munkából munkába: a Dunaferr dolgozóinak nyújt segítséget a kormány

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás, illetve a 60 év felettieket támogató program indul a dunai vasmű volt dolgozóinak.

Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Átalakult a vezetési forma is.

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Elmarad a pécsi buszos sztrájk

Nem tartják meg a vasárnaptól tervezett határozatlan idejű munkabeszüntetést – közölte a Munkástanácsok Országos Szövetsége.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168