Kereskedőként nem mindegy, mikor érkezik meg a bankkártyás fizetés

Az egyre népszerűbbé váló bankkártyás fizetések versenyt indítottak a kártyaterminálokat biztosító cégek között is. A kereskedők így már számos tényező alapján választhatnak az egyes szolgáltatók között. Hiszen az, hogy magáért a terminálért mennyit kell fizetni, csak egy összetevő. Emellett nem mindegy az sem, hogy a vevők kártyával kifizetett vásárlásait mikor és mennyiért kapja meg a kereskedő. És azt is figyelembe kell vennie, hogy ha valami rendellenességet tapasztal, akkor a szolgáltató mikor érhető el, milyen nyelven kell vele kommunikálni, illetve a terminál meghibásodásának költségét kinek kell állnia.

A bankkartya.hu idén tavaszi cikkében is található egy elemzés ebben a témában.

Érthető okból a legfajsúlyosabb tényező mégis csak a költség. Az elemzés rámutat, a Fizetési Pontnál 29, 39 vagy akár 72 százalékkal magasabb összeget is elkérhetnek más kártyaszolgáltatók mindössze azért, hogy kártyaelfogadást biztosítsanak a hozzájuk forduló kereskedőknek. A Fizetési Pont készülékét az ügyfél akár saját maga is üzembe helyezheti, de kérheti a területi képviselő segítségét is, aki így lépésről lépésre be tudja mutatni a terminál működését.

Na, de mikor is jut hozzá bevételéhez a kereskedő? Ez a kérdés sem elhanyagolható, hiszen az alkalmazottakat, szállítókat stb. ki kell fizetni. A Fizetési Pontot használó ügyfél már a következő munkanapon látja az előző napi kártyás bevételeit, míg más terminálszolgáltatóknál legkorábban a vásárlástól számított 2. napon írják jóvá a minket megillető bevételünket. Egyes külföldi szolgáltatók ráadásul úgynevezett elektronikuspénz-kibocsátók, azaz az általuk biztosított terminálon keletkező kereskedői bevételt nem valódi pénzben írják jóvá, hanem a saját maguk által kibocsátott „elektronikus pénzben”. Ezt utána külön át kell utalni még a magyar bankszámlára, hogy kereskedőként használni lehessen.

Már a következő munkanapon láthatóak a kártyás bevételek. Fotó: Fizetési Pont

Természetesen bármikor történhet gikszer, a terminál is elromolhat, vagy egyéb, informatikai vagy elszámolási hiba adódhat. A Fizetési Pont magyar szolgáltató, így a beüzemeléstől az ügyfélszolgálatig minden kommunikáció magyar nyelven történhet.

És essen szó egy esetleges készülékhibáról is! A Fizetési Pont egyike azon kevés terminálszolgáltatóknak, akik nem kötelezik az ügyfelet a terminál megvásárlására, a meghibásodott készüléket a lehető legrövidebb időn belül és ingyen kicserélik, így a hiba miatti bevételkiesés minimális. A hiba bejelentése a non-stop, hétvégén és ünnepnapokon is elérhető telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik.

Az összegzésnek az a lényege, hogy a kereskedők számára jó választás a Fizetési Pont szolgáltatása.