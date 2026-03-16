Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

A látványos dm Élménytér lehetőséget ad a vásárlóknak, hogy önmagukra figyelve, egy finom kávé társaságában elidőzhessenek, és részt vegyenek egy-egy izgalmas workshopon. A dm Kávéműhelyében a drogéria baristája által elkészített dmBio kávét fogyaszthatják majd el, és az eseménysorozat egyedi #egészenén grafikáival díszített újrahasználható poharát kapják ajándékba.

Ezen felül többféle workshopon is részt vehetnek, ahol fókuszba kerül a kreativitás, az edukáció, valamint a személyes tanácsadás is. A dm ismert szakembereket is bevon az aktivitásokba, az általuk vezetett workshopokon olyan témák kerülnek a középpontba, mint a külső és belső szépség, a női egészség és az intim higiénia. Emellett az eseményeken a dm beszállító partnerei is lehetőséget kapnak arra, hogy edukatív tanácsadással mutassák be termékeiket.

Az offline események mellett a drogéria színes online tartalmakkal készül a tavaszi időszakra, a dm LIVE Shopping adásokban szépségszakértők segítségével kínálnak minőségi tartalmakat vásárlóiknak, akik az active beauty törzsvásárlói program ajánlatai közül is válogathatnak.

#egészenén – megfelelési kényszerek nélkül

A dm több mint 30 éve ott van a hétköznapok fontos szépség-pillanataiban. A készülődésnél az első randira, termékeivel segíti vásárlóit, amikor önmaguk legjobb formájában érzik magukat, és ezt bátran meg is akarják mutatni, de biztos pontot jelent akkor is, amikor a legkímélőbb termékeket keresik. A dm #egészenén kampánya továbbra is arra buzdít, hogy önmagunkról reflektáltan gondolkodjunk és ne csak a szerepek adta külső elvárások mentén értékeljük magunkat. Éljük meg kreativitásunkat, fedezzünk fel új lehetőségeket, mert a megjelenés nemcsak az egyéniségüket fejezheti ki, hanem a harmónia megtalálásának egyik lehetséges formája is lehet. Minden ember szép, mégpedig a maga valójában, mindenféle megfelelési kényszer nélkül.

Fókuszban a szépség és az egészség

A dm szakkompetenciája és a minden igényt kielégítő választék segíti a vásárlókat abban, hogy megtalálják a hozzájuk leginkább illő termékeket, amelyek támogatják önkifejezésüket, és megoldást kínálnak nekik. A szépségápolási kínálat kialakításánál továbbra is a vásárlói igények lehető legszélesebb lefedése a cél. A legújabb hatóanyagok és termékinnovációk az elsők között jelennek meg a drogéria polcain, továbbá saját márkás egyedi fejlesztésekkel formálják a trendeket, de fenntarthatóság is nagyban alakítja a szortimentet. Ahhoz, hogy önmagunk lehessünk, a testi, mentális és lelki egészség egyaránt nagyon fontos: a dm ezért továbbra is nyíltan beszél a női egészség legfontosabb kérdéseiről, ezzel ösztönzi a nőket, hogy odafigyeljenek az egészségükre és a jóllétükre.

