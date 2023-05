Kész, vége! Eltűnt a süllyesztőben a nagy tervekkel Magyarországra érkezett biztosító

A 2007-es év új szereplőt hozott az addig 30 főt számláló hazai biztosítási piacra. Méghozzá az AIM Általános Biztosító Zrt.-t, annak a MAI Insurance Groupnak a tagját, mely az 1990-es alapítása óta a közép- és kelet-európai biztosítások specialistájaként vált ismertté. A csoport a 2000-es évek végére a régió vezető hálózatává vált, irodái 19 közép- és kelet-európai országban voltak megtalálhatók és az általa kezelt biztosítási- és viszontbiztosítási díjbevételek meghaladták a 80 millió eurót (akkori árfolyamon mintegy 24 milliárd forintot).

A magát gépjárműbiztosítási specialistaként definiáló AIM látszólag az ígéretes új piaci szereplők útját járta. Alig egy évvel az indulását követően már terjeszkedésbe fogott, 2008-ban képviseletet nyitott Lengyelországban és Csehországban. Idehaza pedig 2009 májusában átvette a TIR Biztosító Egyesület kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) szerződésállományát, amely következtében tevékenységi köre az önjáró szárazföldi járművekkel összefüggő felelősségbiztosítással bővült.

Az AIM piaci részesedése évről évre bővült, még 2009-ben is, noha arra az esztendőre már rányomta a bélyegét a 2008 őszén kirobbant pénzügyi válság nyomán kibontakozó általános gazdasági krízis, ami a biztosítók teljesítménymutatóit is lerontotta.

Még így is teljesen váratlanul hatott azonban – a kívülállók számára mindenképpen –, hogy 2011-ben már nem szerepelt az AIM neve a hazai biztosítók között.

Ennek oka, hogy az akkor még különálló entitásként működő – a Magyar Nemzeti Bankba 2013. október 1-jével beolvadt – felügyelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2010 októberében megtiltotta a biztosítónak, hogy kgfb-termékeket értékesítsen. Majd 2011 júniusában hároméves pénzügyi helyreállítási terv készítésére kötelezte az AIM-et. A benyújtott helyreállítási terv nem nyerte el a PSZÁF tetszését, ezért az újabbat kért a cégtől. Csakhogy az sem volt megfelelő, azt 2012 áprilisában utasította el a felügyelet. Amely egyúttal kötelezte az AIM-et, hogy egy hónap alatt állítson össze és nyújtson be a biztosítástechnikai tartalékai hiányának és azok nem kellő fedezettségének megszüntetésére irányuló tervet a következő három évre.

Totálkár lett a vége. Fotó: Depositphotos

Ezt a biztosító meg is tette, egyúttal kilátásba helyezte, hogy tőkebevonással orvosolja a helyzetet. Erre sor is került, a cég egyedüli részvényese, a ciprusi Nicosiában bejegyzett Maclerdale Ltd. tett a cégbe további 174 millió forintot, amellyel az AIM jegyzett tőkéje közel 1,5 milliárdra emelkedett. További 2 millió eurós tőkeemelésre (akkori árfolyamon ez közel 600 millió forintnak felelt meg) pedig két olasz cég – a Spazio Broker S.r.l. és a Sigma Services & Consulting S.p.A. – vállalt kötelezettséget. Ennek azonban csak az ötödét, 400 ezret (azaz mintegy 120 milliót) fizették be.

Nem csoda, hogy a biztosító rendelkezésre álló szavatoló tőkéje a tőkeemelés megvalósulása ellenére 2012 utolsó hónapjaiban minden addiginál kritikusabb szintre csökkent, jövedelmezősége pedig drasztikusan romlott. Mivel az AIM biztonsági tőkemegfelelése 2012. december 31-ére vonatkozóan súlyosan jogszabálysértő szintre zuhant, az időközben, 2012. február végén átfogó felügyeleti ellenőrzési eljárást indított PSZÁF 2013. január 25-én kelt határozatában visszavonta az AIM Általános Biztosító Zrt. alapítási és tevékenységi engedélyeit, január 28-ai kezdettel pedig elrendelte az intézmény végelszámolását.

A biztosítónak akkor mintegy 185 ezer ügyfele volt, akik többsége külföldi személy, a Magyarországon tevékenykedő biztosítók között a nem-életbiztosítási ágban az AIM piaci részesedése 1,5 százalékot tett ki.

Az AIM végelszámolása egy évvel később, 2014. február 28-án felszámolási eljárásba ment át. Ez zárult le szinte napra pontosan kilenc évvel később, 2023. február 24-én - derül ki a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) friss közléséből.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)