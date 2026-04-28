Keszthelyi Erik: Át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését

A biztosítási szektor díjbevétele 2020 és 2025 között 1205 milliárd forintról 1961 milliárd forintra nőtt. A biztosítási penetráció 2025 harmadik negyedévében 2,4 százalék volt Magyarországon – egyértelműen jelezve, hogy a díjbevétel-növekedés mögött nem valódi piacbővülés, hanem nagyrészt áremelkedés áll. A biztosítási védelem hiányosságai továbbra is riasztóak: több mint 1 millió ingatlan nincsen biztosítva és 3,5 millió személygépkocsi nem rendelkezik megfelelő CASCO biztosítással, miközben közel 4 millió dolgozónak nincs kockázati életbiztosítása, és legalább 3,5 millió munkavállaló semmilyen öngondoskodási formával nem rendelkezik.

„Amíg itt a magas extraprofitadó, addig nem lesznek az emberek hajlandóak cascót kötni. Aki úgy érzi, megérte neki casco nélkül autózni, az már nehezen köt újra biztosítást” - mondta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Alkusz elnök-vezérigazgatója. A szakember szerint át kell gondolni az extraprofitadó kivezetését a következő időszakban.

A túlélés és a növekedés záloga a méret mellett mindinkább az integrációs képesség. A 22 vállalatból, saját alapítványból és iparági szövetségből álló alkuszcégcsoport 2025-ben elért árbevétele 35,4 milliárd forint volt. „A gazdasági terület szerepe a Hungarikum Alkusz Csoportban ma már messze túlmutat a pénzügyi kontrollon: feladatunk egy olyan stabil, szabályozott és átlátható működési keret kialakítása, amely hosszú távon is biztonságosan támogatja a növekedést. Különösen igaz ez az akvizíciók esetében, ahol a siker nem pusztán a tranzakción, hanem az azt követő integráción múlik. A központi folyamatok egységes kialakítása teszi lehetővé, hogy az újonnan csatlakozó társaságok gyorsan, alacsony kockázat mellett illeszkedjenek be az alkuszcégcsoport működésébe” – jelentette ki Ódorné Angyal Zsuzsanna, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.

Globális megoldásokat kínálnak

A Hungarikum Alkusz Csoport 2023-ban vált a svájci székhelyű Brokerslink világszervezet tagjává, amit 2026-ban tulajdonosi szerepvállalással is megerősített a 62 nemzetközi tulajdonos mellett. A 133 országban jelen lévő, világszerte 50 000 szakembert tömörítő és 75 milliárd dollár bruttó díjbevételt képviselő hálózat révén a magyar vállalatok számára is elérhetővé váltak a globális piac speciális megoldásai. Mindemellett az alkuszcégcsoport Magyarországon egyedüli biztosításközvetítőként alkalmazza a Swiss Re legkorszerűbb térképalapú kockázatelemző eszközét, amellyel mérnöki felméréseket,

A lakossági és KKV piacon a digitalizáció és a személyes kapcsolat összehangolása jelenti a jövőt. A Hungarikum Alkusz Cégcsoport 2025. június 18-án stratégiai együttműködést kötött a Callfactory holdingcégével, többségi tulajdont vásárolva abban. A Gazdasági Versenyhivatal augusztusi engedélyezési folyamatát követően a vállalat HUNFactory Csoport néven szolgálja ki meglévő és leendő ügyfeleit.

A digitális innováció terén 2026 januárjában elindult a SimpleBiztositas.hu platform is, amely a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. közös vállalkozása. A mesterséges intelligencia támogatásával – beleértve az AI alapú adatmegadást és az automatikus évfordulós versenyeztetést – a platform elhozza a digitális ügyfélélmény új generációját. Az indulás óta eltelt rövid idő alatt a TOP 5 online alkusz közé került a KGFB és CASCO termékek tekintetében, és mintegy 10 000 regisztrált felhasználóval rendelkezik.

Folytatódik a konszolidáció

A biztosítási piac konszolidációja tovább folytatódik, amit a Hungarikum Alkusz Csoport Partner Programjához csatlakozott 52 biztosításközvetítői csoport is alátámaszt.

„A Partner Programot 2019-ben azzal a meggyőződéssel indítottuk el, hogy a magyar biztosításközvetítői piac jövője a szakmai összefogásban rejlik. Hét év alatt 52 közvetítői csoport csatlakozott ehhez a közösséghez – 2025-ben rekordszámú, nyolc új partnerrel bővültünk, akik azóta is elégedett és üzletileg eredményesebb tagjai a programnak. A modell lényege egyszerű: partnereink a Hungarikum Alkusz Csoport komplex ügyfélkiszolgálási háttérrendszerére támaszkodva arra összpontosíthatják energiáikat, ami valóban a legfontosabb küldetésük” – mondta Vass Gábor, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. hálózati értékesítési vezérigazgató-helyettese.

A szakmai építkezés ugyanakkor nem áll meg a cégcsoport határainál. A Keszthelyi Erik vezetésével 2024 januárjában életre hívott Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének (MBTSZ) célkitűzése, hogy megalapozott és hosszú távú vízióval képviselje a független közvetítői szektor jövőjét. A szövetség által három egyetemen elindított biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képzések garantálják, hogy a jövő alkuszai a legmagasabb szintű tudással lépjenek a piacra. Emellett az MBTSZ sikeres érdekérvényesítő munkájának köszönhetően 2025 márciusában megnyílt a Széchenyi Kártya Programhoz köthető hiteligénylés lehetősége a 6622-es TEÁOR besorolású mintegy 24 100 biztosításközvetítő számára. Ennek eredményeként 221 vállalkozás eddig 282 darab igénylést nyújtott be, amelyből 170 darab került jóváhagyásra, és több mint 2,307 milliárd forint szerződött értékben került hitel kihelyezésre. Ezek többsége likviditás célú, valamint lízing, kisebb számban pedig mikrohitel és beruházási hitel.