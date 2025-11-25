3p

Keszthelyi Erik: Húsz év után is szárnyalhatok a szakmában – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Herman Bernadett

Hisz a biztosítási piac fejlődésében, és tesz is érte. Képzést szervez, integrálja a kis cégeket, és fogyasztóbarát intézkedéseket sürget Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Keszthelyi Erik, a piacvezető magyar alkuszcég, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatójaként beszél arról, hogyan változott a közvetítői szakma az elmúlt 20 évben. A piaci konszolidáció tovább folytatódhat a szakember szerint. 

A Hungarikum Alkusz is lassan az 50. olyan cégnél tart, amelyik csatlakozott a csoporthoz. Jelenleg Magyarországon a teljes biztosítási iparág csaknem negyedét már ők közvetítik, az arány pedig tovább növekedhet. 

A sikerhez a szerencse mellett szorgalom és nagyon sok munka is kellett, Keszthelyi Erik hajnaltól késő estig dolgozik, és nem félt felkeresni Mészáros Lőrincet, hogy befektetésre ajánlja neki a vállalkozását. Azóta is kiváló üzleti kapcsolatban állnak, a bizalom is töretlen. 

Ambíciókból továbbra sincs hiány, a tőzsdére lépés és a nemzetközi terjeszkedés is ott van a rövid- és középtávú tervek között. Emellett a biztosítási szakma fejlesztésére, a szakemberek oktatására is komoly hangsúlyt fektet, mert abban hisz, csak így mehet előrébb a piac. 

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:41 Húsz év a biztosítási szakmában: konszolidálódik a piac. Kevesebb lett az eszkimó, és több a fóka
3:50 A siker titka: szerencse, szorgalom, kapcsolatok
6:30 Háromkor kel, reggel fél ötkor kezdi a munkanapot, napi 14-16 órát dolgozik
8:00 Hogyan lett Mészáros Lőrinc üzlettársa? Miért fektetett be Mészáros Lőrinc a Hungarikum Biztosítási Alkuszba? Mi a munkamegosztás, hogyan születnek meg a döntések? 
12:08 Új akvizíciók, fejlesztések, mérföldkövek
18:45 Tőzsdére lépés, külföldi terjeszkedéssel kapcsolatos tervek
22:05 Hány alkuszcégre van szükség Magyarországon? A 49. alkuszcégnél tartanak az integrációban 
27:50 Nagy probléma, hogy öregszik a szakma. Már három egyetemen tanítják a biztosítási szakembereket, a biztosítók is melléjük álltak, pedig eleinte nem hittek ebben a képzésben. 
34:14 A biztosítási szakma szeret kifogásokat keresni, miért nem megy jól a piac, pedig nincs több teher, mint nyugaton
37:26 Mi a probléma az ingatlanbiztosításokkal, hogyan lehet az alulbiztosítottságot kezelni. Egységes biztosítási összegekre lenne szükség 
41:48: 2026-ban komoly változások várhatók. A jogalkotó és az MNB is partner ebben
44:10 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:
Podcast csatornánk elérhetőségei >>
Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>
A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>
A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

