Készülődik az állam kiszállása az MBH Bankból

Az intézményi befektetőknek zárt körben tartott előadáson elhangzottak alapján erre lehet következtetni.

„Márciusban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek arról beszélt, az államnak érdemes lenne értékesítenie a 20 százalékos részesedését az MBH Bankban. Szerinte a közkézhányad bővítése és a tőzsdei jelenlét növelése ehhez ideális lehetőséget adna” – idézte fel az Index. Annak kapcsán, hogy a lapnak sikerült bejutnia a bank vezetői által szűk körben, intézményi befektetőknek tartott előadásra. 

Most először Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a közkézhányad esetleges növeléséről beszélt. Eszerint a bank jelenleg 7 százaléknyi saját részvénnyel rendelkezik. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tíz év IPO-történetét vizsgálva látszik, ez is jelentős méret lehet: például a Waberer’s 22,6, az Alteo pedig 1,4 milliárd forintos tranzakció keretében lépett tőzsdére.

Az MBH közkézhányada jelenleg minimális, külföldi tulajdon pedig nincs benne – a régiós piacokat is vizsgálva az MBH mérete és piaci pozíciója alapján a tőkepiaci jelenlét erősítése Brezina szerint már most „kötelező házi feladat”, melyből a régió összes vezető bankja kivette a részét.

A lehetséges tranzakció részleteire vonatkozó kérdésekre Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója jogi okok miatt nem válaszolt, de annyit elárult, hogy az ideális a közkézhányad folyamatos növelése lenne. Ezt viszont nemzetközi tőkepiaci befektetők bevonása nélkül nem lehet elérni. A mostani tőzsdei árszintek az MBH tekintetében szerinte nem reprezentatívak, ezért bizonyos tőzsdei mutatók jelenleg nem vethetők össze például az OTP-vel.

A vezetők szerint az elmúlt évek összeolvadásai, informatikai átalakításai és pénzügyi eredményei megteremtették a stabil alapokat, így készen állnak a következő lépésekre: a tőzsdei jelenlét bővítésére és a nemzetközi piacra lépésre.

