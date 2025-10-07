Készülődik az állam kiszállása az MBH Bankból

„Márciusban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek arról beszélt, az államnak érdemes lenne értékesítenie a 20 százalékos részesedését az MBH Bankban. Szerinte a közkézhányad bővítése és a tőzsdei jelenlét növelése ehhez ideális lehetőséget adna” – idézte fel az Index. Annak kapcsán, hogy a lapnak sikerült bejutnia a bank vezetői által szűk körben, intézményi befektetőknek tartott előadásra.

Most először Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a közkézhányad esetleges növeléséről beszélt. Eszerint a bank jelenleg 7 százaléknyi saját részvénnyel rendelkezik. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tíz év IPO-történetét vizsgálva látszik, ez is jelentős méret lehet: például a Waberer’s 22,6, az Alteo pedig 1,4 milliárd forintos tranzakció keretében lépett tőzsdére.

Az MBH közkézhányada jelenleg minimális, külföldi tulajdon pedig nincs benne – a régiós piacokat is vizsgálva az MBH mérete és piaci pozíciója alapján a tőkepiaci jelenlét erősítése Brezina szerint már most „kötelező házi feladat”, melyből a régió összes vezető bankja kivette a részét.

A lehetséges tranzakció részleteire vonatkozó kérdésekre Barna Zsolt, az MBH elnök-vezérigazgatója jogi okok miatt nem válaszolt, de annyit elárult, hogy az ideális a közkézhányad folyamatos növelése lenne. Ezt viszont nemzetközi tőkepiaci befektetők bevonása nélkül nem lehet elérni. A mostani tőzsdei árszintek az MBH tekintetében szerinte nem reprezentatívak, ezért bizonyos tőzsdei mutatók jelenleg nem vethetők össze például az OTP-vel.

A vezetők szerint az elmúlt évek összeolvadásai, informatikai átalakításai és pénzügyi eredményei megteremtették a stabil alapokat, így készen állnak a következő lépésekre: a tőzsdei jelenlét bővítésére és a nemzetközi piacra lépésre.