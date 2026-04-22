Két budapesti Tesco is bezár

A HVG cikke szerint nem hosszabbítja meg két budapesti áruházának bérleti szerződését a Tesco, így bezár Újpesten a Garam utcai, illetve a IX. kerületben a Soroksári úti üzlethelyiség. A portál megkeresésére a vállalat sajtóosztálya így fogalmazott:

a Soroksári úti Tesco áruház hamarosan lejáró bérleti szerződését (az áruház épülete nem saját tulajdonunk) nem hosszabbítjuk meg. Az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat.

A cikk szerint az Újpesti Médiának is hasonlóan nyilatkozott a Tesco néhány napja. Tájékoztatásuk szerint a döntést az is befolyásolta, hogy „a közelben, alig két kilométerre a Gács utcában működik az üzletlánc egy nagyobb áruháza, amelyet a köznyelvben Váci úti üzletként ismernek”.