Két évig nem emel árat a 4iG a lakossági távközlési szolgáltatásoknál

Az árkorrekció elmaradása a vezetékes és mobiltelefon-előfizetéseket, valamint a földfelszíni, műholdas és IPTV-s televízió-előfizetéseket is érinti.

A 4iG Csoport a közlemény szerint olyan önkéntes lépéseket tett, amelyek a változó gazdasági környezetben is elősegítik, hogy a lakosság megfizethető áron juthasson távközlési szolgáltatásokhoz.

A One Magyarország a közlemény szerint emellett új, kedvező árú lakossági csomagokat is bevezet a következő időszakban. A társaság az intézkedésekről tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztériumot, amely a tájékoztatást tudomásul vette.

A döntés értelmében nem lép életbe a 2024-re vonatkozó, 3,5 százalékos korrekció, amelyet eredetileg 2025. május 1-jétől érvényesített volna a szolgáltató. Emellett a vállalatok azt is vállalták, hogy a 2025-ös hivatalos infláció alapján 2026-ban esedékes korrekciót szintén nem vezetik be a megadott időpontig. Így a lakossági ügyfelek legalább két évig a 2024-ben alkalmazott árakon vehetik igénybe a helyhez kötött internet-, televízió- és mobilszolgáltatásokat.

A 4iG Csoport távközlési vállalatai – a One Magyarország Zrt., a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., valamint az AH Média Kereskedelmi Zrt. – önkéntes díjcsökkentési intézkedéseket hajtanak végre a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására. A szerdai közlemény szerint a cégek 2026. július 1-jéig eltekintenek a lakossági előfizetéseknél szokásos inflációkövető díjkorrekció alkalmazásától.

A 4iG új, kedvező árú csomagokat is bevezet, miközben elengedi a díjkorrekciót.

