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Vállalatok Hernádi Zsolt Mol Szerbia

Két fontos bejelentést is tett a Mol

mfor.hu

A Mol további 30 napos haladékot kért az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) a szerbiai kőolajipari vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalások lezárására – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter a szerbiai közszolgálati televíziónak adott szentpétervári nyilatkozatában.

A miniszter elmondta: a Mol és a NIS orosz többségi tulajdonosa, a Gazpromnyeft között továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról.

A jelenlegi engedély június 6-án jár le, ezért a magyar vállalat újabb 30 napot kért a folyamat befejezésére.

A hosszabbítási kérelmet a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is megerősítette a szerb félnek.

Dubravka Djedovic Handanovic közölte azt is, hogy a NIS külön kérelmet nyújt be a működési engedélyének meghosszabbítására, amely június 16-án jár le. A miniszter szerint a vállalat jelenleg zavartalanul működik, a pancsovai finomító folytatja a feldolgozást, és nincs veszélyben a szerbiai üzemanyag-ellátás.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Azerbajdzsánban gyorsabb fokozatba kapcsolt a Mol

Eközben a Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olaj készletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett – olvasható a Mol közleményében.

A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője – számol be róla a Portfolio.hu.

A kút nemcsak a kezdeti termelést teszi lehetővé, hanem értékes rezervoár- és áramlási adatokat is biztosít, amelyek  megalapozzák a készletek értékelését és a teljes mező jövőbeli gázfejlesztését.

Az Azeri-Chirag-Gunashli (“ACG”) mező gázkészleteit jelentősnek tartják,

mennyiségük elérheti a 4 billió köblábat (kb. 112 milliárd köbméter), amelynek potenciális határa 6 billió köbláb is lehet.

Az ACG mezőn zajló sikeres olajtermelés után az első gáztalálat fontos lépést jelent a mező további fejlesztése irányába (...) – mondta el többek között Marton Zsombor, a Mol-csoport Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.

A Mol-csoport 2020-ban lépett be Azerbajdzsánba, ahol 9,57 százalékos részesedést szerzett a világ egyik legnagyobb olajmezőjében, az Azeri–Chirag–Gunashli (ACG) mezőben (amivel a harmadik legnagyobb részvényes lett), valamint 8,9 százalékos részesedést a nyersolajat a földközi-tengeri Ceyhan kikötőjébe szállító Baku-Tbilisi-Ceyhan („BTC”) vezetékben.

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