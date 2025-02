Két új igazgató Magyarország legnagyobb flottakezelőjénél

A két új igazgató 2024 augusztusától tölti be pozícióját az Ayvens Magyarországnál.

Somogyi Klára több jelentős vállalatnál is volt már HR-es Fotó: Ayvens

„Azért választottam az Ayvenst, mert már az első benyomásom is az volt, hogy itt a dolgozók vannak a középpontban. Könnyen tudok azonosulni a cég értékrendjével: az elkötelezettség, együttműködés, hitelesség és kíváncsiság alapértékeivel. Ugyanakkor a fenntartható mobilitásban és az ügyfélközpontú szemléletben is hiszek. Továbbá szakmailag izgalmas lehetőségeket rejt az integráció folyamatának támogatása is”

A szakember új pozíciójában az Ayvens teljes HR területéért és belső kommunikációjáért felel. Irányítása alá tartozik a stratégiai tervezés, a teljesítményértékelés, a munkavállalói képességfejlesztés, a dolgozói elégedettség és munkavállalói jólét, illetve a toborzás-kiválasztási folyamatok és a bérszámfejtés is.

Közleményében az Ayvens Magyarország úgy fogalmaz, Somogyi Klára több mint 15 éves HR területen szerzett szakmai tapasztalattal érkezett hozzájuk. Ezt megelőzően az RTL Magyarország HR igazgatójaként ő felelt a vállalat újonnan létrehozott HR igazgatóságának felépítéséért, majd fejlesztéséért és működtetéséért. Irányítása alá tartozott többek között a HR kontrolling, a teljesítményértékelés, valamint a munkavállalói jólét fejlesztése és a dolgozói elégedettség javítása is. A televíziócsatornánál összesen 9 évet töltött el vezetőként. Korábban a Volvo Hungária Kft. nagytehergépjármű üzletágának HR vezetőjeként dolgozott, illetve munkaerő-közvetítői oldalon tanácsadói és projektmenedzseri feladatköröket látott el a Randstadnál és a ProfiPowernél – írja az Ayvens Magyarország.

„Az, hogy két piacvezető cég egyesüléséből létrejött hazánk legnagyobb flottakezelője és mobilitási szolgáltatója, rendkívüli lehetőség és kihívás is egyszerre. Fontosnak tartom, hogy a vállalat vezető pozíciójára ne tekintsünk adottságként, hanem úgy gondoljunk rá, hogy ez egy érdem, amiért keményen kell dolgozni nap, mint nap. Az integráció nagyon izgalmas és komplex folyamat, amelynek során célunk kihasználni azt a lehetőséget, hogy a két vállalat oldalán elérhető jó megoldások közül a legjobbat vigyük tovább, mindezt úgy, hogy közben az ügyfélkiszolgálás a lehető legmagasabb színvonalon történjen, a kollégák pedig elégedettek maradjanak”

Papp Dávid elsősorban az IT és telekommunikációs szektorban szerzett 17 év tapasztalatával érkezett az Ayvens Magyarországhoz a kereskedelmi csapat élére – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a flottakezelő. Felidézik, korábban három évig a Vodafone Magyarország nagyvállalati értékesítési és marketing igazgatója volt. A telekommunikációs vállalathoz hálózati mérnökként csatlakozott 2009-ben, ahonnan projektmenedzseri, műszaki igazgatói, majd értékesítési igazgatói pozícióba lépett elő. Ő vezette a Vodafone Business 2016-os vezetékes piacra lépésének műszaki folyamatait, aminek során értéknövelt szolgáltatások fejlesztéséért, valamint az azok támogatásáért felelős műszaki igazgatóság felépítéséért felelt. Később nagyvállalati műszaki igazgatóként az ő nevéhez fűződött a UPC és a Vodafone, vállalati szegmenst támogató műszaki területeinek integrálása egy új, magasan funkcionáló igazgatóságba. Irányításával a társaság jelentős eredményeket ért el a hazai ipari és logisztikai szegmens digitalizációjában: ide sorolható az ország első 5G magánhálózatainak átadása, valamint a mesterséges intelligenciára épülő szolgáltatások elindítása az ágazatban.

