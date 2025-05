Ketyeg az óra – milliós bírság várhat arra, aki ezt elfelejti!

Mintegy 70 ezer vállalkozástól várja az adóhivatal az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallást, melynek a június 2-i határidejére felhívja az érintettek figyelmét. A cél az, hogy az adózók elkerüljék a súlyosabb szankciókat – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-vel pénteken.

Közölték: az élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző adózóknak 2012 óta élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. Azok az adózók, akik ilyen tevékenységet végeznek, és van érvényes FELIR-számuk, idén június 2-ig be kell nyújtaniuk az ELMDIJ-bevallást.

Fontos észben tartani a határidőt

Fotó: Pixabay

Ez az első év, amikor a bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani. A NAV nemcsak figyelemfelhívó levéllel segít az érintetteknek, hanem azzal is, hogy a lehető legegyszerűbb bevalláskészítési módot biztosítja. Az ELMDIJ-bevallást ugyanis elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet megtenni. Akinek mégis segítségre van szüksége, annak érdemes felkeresnie a NAV honlapját, ahol elérhető a bevallás benyújtását támogató technikai segédlet. A hivatal szakemberei telefonon a NAV Infóvonalán, a 1819-en (külföldről +36 (1) 461-1819), illetve személyesen az ügyfélszolgálatokon is segítenek.

Emlékeztetnek: június 2-ig nemcsak az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót, a kisvállalati adót, valamint a helyi iparűzési adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár egymillió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását.