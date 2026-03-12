Kezd magára találni az RTL

2025-ben az RTL Magyarország teljes árbevétele 7,2 százalékkal 148 millió euróra nőtt a 2024-es 138 millió euróról – derült ki a közzétett adatokból. A vállalat kiigazított EBITA eredménye -3 millió euró volt, ami jelentős javulás a 2024-es -8 millió euróhoz képest.

A vállalat indoklása szerint a negatív eredmény elsősorban a streaming platformhoz kapcsolódó beruházások következménye: az RTL Magyarország az elmúlt években jelentős összegeket fordított új tartalmak fejlesztésére, közvetítési jogokra és a streaming szolgáltatás bővítésére.

A streaming egyre nagyobb hányadot kap

A közlés alapján a cég elégedett lehet az RTL+ teljesítményével, a platformon streamelt teljes óraszám 37,9 millióra nőtt, a teljes fogyasztás pedig 50 százalékkal emelkedett éves összevetésben, a fizető előfizetők száma megduplázódott. A platformnak különösen jól jöttek a megszerzett közvetítési jogok: az UEFA Bajnokok Ligája jelentős nézői érdeklődést generált, a Liverpool-Real Madrid találkozó lett az év legnézettebb mérkőzése az RTL+-on.

2025-ben az RTL Magyarország csatornái együttesen 31,2 százalékos főműsoridős közönségarányt értek el a 18-59 éves célcsoportban a 2024-es 29,8 százalékhoz képest, míg a vállalat kábelcsatornáinak együttes teljes napi közönségaránya 16,0 százalékra nőtt. Ez a kábelportfólió legerősebb teljesítménye 2017 óta – derült ki.