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Kiakadtak a dolgozók – sztrájk készül egy magyarországi autóipari gyárban

mfor.hu

A pécsi telephelyen szüntetik be a munkát.

Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be péntekre a Vasas Szakszervezet a Hanon Systems Hungary Kft. pécsi telephelyére – közölte az érdekvédelmi szervezet.

Közleményükben azt írták, hogy a székesfehérvári és pécsi telephelyeken termelő dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft-nél működő Vasas Szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók úgy döntöttek, hogy „elsőként a pécsi telephelyen” tartanak figyelmeztető sztrájkot, miután eredménytelen volt munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetés. A dolgozók elfogadhatatlannak tartják, hogy a 2025-ben végrehajtott három százalékos béremelés után, 2026-ra a munkáltató 4 százalékos béremelést ígért, és azt is csak részben hajtotta végre.

Jön a munkabeszüntetés
Jön a munkabeszüntetés
Fotó: Depositphotos

A dél-koreai autóipari beszállító kapcsán három éve jelentette be Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter, hogy a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A Magyarországon a fenti három telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben közel 2000 munkavállalót foglalkoztatott és túlnyomórészt exportra termelve 129,1 milliárd forint bevételt ért el 5,8 milliárd forint veszteség mellett. A társaság egy évvel korábban 116,3 milliárd forint bevételt és 1,8 milliárd forint profitot realizált.

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