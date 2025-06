Kiderült, hány autót gyártottak az esztergomi Suzuki gyárban

Az eredményes magyarországi értékesítésben meghatározó szerepet játszottak az esztergomi gyártású modellek, így az S-CROSS és a Vitara, illetve a Japánból érkező, tavaly megújult Swift. A két Esztergomban gyártott típus a hazai értékesítési lista első két helyét szerezte meg: Vitarából 6 883, S-CROSS-ból 6 607 darabot helyeztek forgalomba az év folyamán, ami 38, illetve 11 százalékos növekedést jelent a két típus eladási számaiban 2023-hoz képest. Járműkategóriák szerint a Vitara a kis szabadidő-autók között (B SUV szegmens) 29,3 százalékos, az S-CROSS a kompakt szabadidő-autók között (C SUV szegmens) 20,3 százalékos részarányt ért el, ami kategóriájában az első helyet jelentette mindkét Suzuki modell számára.

Az Audi és a Mercedes is gyengébb évet zárt.

Kapcsolódó cikk Magyar autógyártás: a Mercedes és az Audi is aggasztó jeleket mutat Az Audi és a Mercedes is gyengébb évet zárt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!