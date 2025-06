Kiderült, hogy mi történik a Nitrogénművekkel

A végleges megállapodás értelmében a régi kötvényeket azok értékének 100 százalékában új, fedezett kötvényekre cserélik. Ezek kamata évi 8,8 százalék, és 2025. december 31-től kezdve félévente, készpénzben fizetnek. A kötvények mögé a kibocsátó gyakorlatilag minden eszközét bevonta fedezetként: jelzálog került az ingatlanokra, követelésekre, készletekre, bankszámlákra és bizonyos leányvállalati részvényekre is.

A Nitrogénművek május 28-án bejelentette, hogy megállapodott a kötvénytulajdonosok több mint 75 százalékával a 200 millió euró értékű, 2025-ben lejáró kötvényei futamidejének meghosszabbításáról 2028. június 30-ig. A május 30-i közlemény szerint a tranzakció – amely új, biztosítékkal fedezett kötvényeket és 8,8 százalékos kamatot tartalmaz – a szükséges jóváhagyásokat követően 2025. július 14-ig zárulhat le, számolt be a Telex .

