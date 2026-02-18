Kiderült, ki vásárolja meg az egykori Árpád Kórházat

A Biggeorge 54. Ingatlanfejlesztő Ingatlanalap a mai napon adásvételi szerződést írt alá a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel (MNV) azt követően, hogy egy rendkívül intenzív, 66 ajánlatból álló licitháború végén 1,74 milliárd forintos vételáron a legmagasabb ajánlatot tette az egykori Árpád Kórház közel egyhektáros újpesti területére, újabb mérföldkőhöz érkezve városrehabilitációs portfóliójának bővítésében. Az ingatlanfejlesztő célja, hogy a 2014 óta funkcióját vesztett épületet felelősségteljes értékmentéssel, a történelmi örökséget tiszteletben tartva hasznosítsa és integrálja vissza a kerület vérkeringésébe – áll a cég közleményében.

Az Árpád Kórház épületei több mint tíz éve állnak üresen, a jelentős beruházási igény és a műszaki avultság miatt korábban többszöri hirdetés ellenére sem találtak gazdára. A nyolc, többségében romos épületből álló, összesen mintegy 6000 négyzetméternyi felépítményt magában foglaló ingatlan megszerzésére nyílt elektronikus árverés keretében került sor. Az élénk piaci érdeklődést jól mutatja, hogy a Biggeorge Property két másik pályázóval versenyzett, és az aukció végén a vételár jelentősen meghaladta a korábbi, 2024-es kikiáltási árat is.

Az adásvételi szerződés aláírását követően a Biggeorge Property megkezdi az egyeztetéseket a 4. kerületi Önkormányzattal, és elindítja a jövőbeni hasznosításra vonatkozó szakmai egyeztetést és tervezést. Bár a fejlesztési koncepció kidolgozása még korai szakaszban tart, a cégcsoport már most rögzítette: az egykori, karakteres főépületet – a tervezett projektbe szervesen integrálva – meg kívánja tartani és homlokzatát teljeskörűen rekonstruálni tervezi, hogy az méltó ékköve maradjon Újpest városképének.