Kiderült, melyik volt a magyarok kedvenc autómárkája

Megőrizte az elsőséget a cég.

A Suzuki a magyarországi újszemélyautó-piacon 14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedést ért el 2025-ben, így a márka megőrizte vezető pozícióját a piacon – közölte a Datahouse újautó-eladási statisztikái alapján a Magyar Suzuki Zrt. hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy ezáltal a Suzuki az esztergomi gyártás megkezdése óta 22. alkalommal végzett az első helyen a magyar személygépkocsi-piacon.

Az S-CROSS 6500 eladott autóval első, a Vitara pedig 5590 darabszámmal harmadik lett az összes Magyarországon értékesített újszemélyautó között – derült ki a közlésből. A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége.

 

Egy hitelprogram feltételei változnak.

Nem történt nagyobb probléma.

A céges készpénzállományokat vizsgálnák.

Negyedik hónapja a bővülésre utaló szint felett jár a magyar feldolgozóipar fontos mutatója.

Jókora előnyre tett szert a BYD a Teslával szemben, ha lehet hinni az előrejelzéseknek. A kínai gyártó 2,25 millió elektromos autót adott el tavaly, a Teslának kevés eséllyel sikerült ez a volumen.

Véget ért a Revolut készpénz befizetésére vonatkozó teszt időszaka Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége.

Mol kép

A legrosszabbat elkerülte Szerbia, de a Molnak sem kell eljönnie a tárgyalóasztaltól

36 nap után újraindulhat Szerbia legfontosabb finomítója, miután Washington ideiglenesen feloldotta a szankciók egy részét. Az amerikai engedély azonban nem hosszútávú megoldás, csak haladék: a háttérben tulajdonosváltási tárgyalások zajlanak, amiben a Mol is érdekelt.

A BYD kínai elektromosautó-gyártó 2025-ben mindössze 7,73 százalékkal növelte eladásait, ilyen szerény dinamikára öt éve nem volt példa. Ráadásul az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent az értékesítés.

A Ferrari-gyűjteményéről is ismert milliárdos, Balásy Gyula Veszprém megyében kezd gabonafélék termesztésébe. Nem új szereplő az agrárszektorban, de a tési vállalkozás szintlépésnek tekinthető.

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

