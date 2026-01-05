Kiderült, melyik volt a magyarok kedvenc autómárkája

A Suzuki a magyarországi újszemélyautó-piacon 14 285 regisztrált gépjárművel, 11,04 százalékos részesedést ért el 2025-ben, így a márka megőrizte vezető pozícióját a piacon – közölte a Datahouse újautó-eladási statisztikái alapján a Magyar Suzuki Zrt. hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, hogy ezáltal a Suzuki az esztergomi gyártás megkezdése óta 22. alkalommal végzett az első helyen a magyar személygépkocsi-piacon.

Az S-CROSS 6500 eladott autóval első, a Vitara pedig 5590 darabszámmal harmadik lett az összes Magyarországon értékesített újszemélyautó között – derült ki a közlésből. A Magyar Suzuki Zrt.-t 1991-ben alapították, és azóta is a japán anyavállalat egyetlen európai gyártóegysége.