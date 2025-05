Kiderült, mennyi pénzt vett ki cégéből Majka

Kapcsolódó cikk Óriási pénzek a magyar zeneiparban – és ebben a Csurran, cseppen még nincs is benne Kiugró mértékben, több mint 2,6 milliárd forinttal nőtt tavaly a zenei streaming magyarországi bevétele.

Majka 2025-ben nem csak a zenei életben robbantott nagyot, hanem a közéletben is, amikor kiadta Csurran, cseppen című számát. A szám erősen kormánykritikus felhangú, jelenleg már 22 millió megtekintésnél jár.

Majka osztalékot is kivett a cégből, méghozzá 130 millió forintot.

