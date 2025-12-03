1p

Vállalatok Kiskereskedelem

Kiderült, mi várható a Hervis üzletek helyén

mfor.hu

Már jövőre elkezdi átépíteni a Sports Direct tulajdonosa a korábbi Hervis üzleteket. Hozzájuk tartozik az Everlast és a Lonsdale márka is.

„A Hervis boltok átépítése Sports Direct megjelenésre már 2026-ban elkezdődik” – idézi a Kisalföld Dalnoki Balázs, a Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. ügyvezetőjének szavait.

Amint az Mfor is beszámolt róla, a Hervis eladja magyarországi és romániai üzleteit. A Sports Direct, az Everlast és a Lonsdale tulajdonosával, a brit Frasers Grouppal kötöttek üzletet. A Hervis azzal indokolta a boltok értékesítését, hogy „a divatorientált piacok Magyarországon és Romániában eltávolodtak” a cég alaptevékenységétől.

A korábbi Hervis üzletek tehát a Sports Direct hálózat részeiként nyithatnak újra. A nyitás időpontja attól függ, mikorra sikerül beszerezni a szükséges versenyjogi engedélyeket. 

