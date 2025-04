Kiderült, miért aggódnak a magyar cégek – de van egy jó hír is

A tavalyi 42-ről 17 százalékra csökkent azok aránya, akik nem éltek semmilyen adókedvezménnyel az elmúlt évben. Ez egyfajta adótudatosságot is jelenthet a Niveus partnere szerint. De tapasztalatai szerint még mindig sok vállalkozás van, amelyik nem él minden – a törvényi keretek nyújtotta – lehetőséggel.

A tavalyi 70 százalékhoz képest idén már csak 42 százalékuk tervez 2025-ben bérfejlesztést, amely továbbra is szoros összefüggésben van az inflációs folyamatokkal (bár a bérek vásárlóértékét a cégek kénytelenek megőrizni, hogy megtartsák az értékes munkaerőt, de az inflációs nyomás már nem olyan jelentős, mint az elmúlt években).

A válaszadók nagyon óvatos optimizmusát jól tükrözi, hogy háromnegyedük szerint ugyanannyi lesz fél év múlva a foglalkoztatotti létszámuk, mint most, 8 százalék szerint még több alkalmazottal fognak rendelkezni, 17 százalék pedig kevesebb emberrel számol.

A tavalyi 47 százalékhoz képest, idén a megkérdezettek 58 százaléka véli úgy, hogy a következő 1 évben rosszabb lesz az ország gazdasági kilátása, mint az elmúlt esztendőben. Igaz, tavalyelőtt ez az arány 75 százalék volt. 42 százalék szerint ugyanolyan lesz jövőre, mint most és a talán nem meglepő módon senki nem válaszolta azt, hogy jobb évre számít – összegezte Bagdi Lajos, a Niveus partnere a szerkesztőségünknek is megküldött sajtóközleményben.

