Kiderült, mit gondol Csányi Sándor az új magyar kormánytagokról

„Sikeres évet zártunk ismét” – mondta Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke. Az OTP most már öt országban számít meghatározó banknak, 14 akvizíciót hajtott végre. Az idén organikusan bővült a teljesítő hitelek állománya 15 százalékkal, a megtérülés is kiemelkedő, 21,6 százalékos a tőkearányos megtérülés, miközben a nem teljesítő hitelek aránya is csökkent. A környezetvédelem iránt is elkötelezett az OTP, az ilyen vállalatok finanszírozását is támogatja és a saját működésében is ilyen elveket követ.

A regionális bankok hitelezése is dinamikusan bővült az elmúlt években: azokban az országokban, ahol jelen van az OTP, jelentős gazdasági növekedés volt. A növekedés úgy következett be, hogy a hitelportfólió minősége nem romlott.

Csányi Sándor azt reméli, az idei évben már sor kerülhet egy jelentős akvizícióra is.

A külföldi leányvállalatok nyereséghez való hozzájárulása már 71 százalék.

Az adózás utáni eredmény 2025-ben 1146 milliárd forint lett, 7 százalékkal magasabb a 2024-esnél – mondta Csányi Péter vezérigazgató. A működési eredmény 10 százalékkal 1700 milliárd forintra nőtt, a különbség fő oka a magas adóteher volt. A magyarországi alaptevékenység adózás utáni eredménye 2 százalékkal 264 milliárd forintra csökkent annak ellenére, hogy a hitelezés dinamikusan nőtt. A csökkenés fő oka az adóterhek növekedése volt, amelyek az idén további 27 százalékkal emelkednek,

330 milliárd forintot fizethet be előreláthatóan extra adók formájában az OTP a magyar államnak a rendes adókon felül. Tavaly 259 milliárd forintnyi szektorális adót fizetett be a magyarországi banki operáció.

Csányi Péter kiemelte, hogy a bank tőkeellátottsága is erős, jóval meghaladja a szabályozói elvárásokat. Az igazgatóság 300 milliárd forintnyi osztalék kifizetését javasolja a közgyűlésnek.

A vezérigazgató azt is elmondta: az OTP Bank hitelminősítése jelenleg magasabb, mint a magyar államé, ami annak köszönhető, hogy a bank több országban is jelen van.

Biztató, amit a leendő kormánytagokról hallott

A 2026-os várakozásokat Csányi Sándor ismertette a közgyűlésen. Az elnök bízik abban, hogy az iráni háború nem írja át a terveiket, és a régióban a gazdaság növekedésére számítanak. Üzbegisztánban akár 7 százalék körüli növekedés is lehet, de a többi országban is 2-3 százalékos átlagos GDP-bővüléssel kalkulálnak. A választási eredmények hatását is várja Csányi Sándor, a piac reakciói egyértelműen pozitívak, de nehéz helyzetet örököl a Tisza Párt – mondta. Abban is bízik, hogy az új kormánynak sikerül elhoznia az uniós forrásokat Magyarországra.

„Mindig megpróbáltunk középen tartózkodni, és korrekt együttműködésre törekedtünk minden kormánnyal” – mondta az elnök a várható új politikai helyzetről.

Varga Mihálynak megköszönte, hogy a jegybank óvatos politikát folytat, és biztatónak nevezte azt, amit eddig hallott a leendő pénzügyminiszterről (Kármán András az esélyes jelölt) és a gazdasági miniszterről (Kapitány István az esélyes a pozícióra).

