5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Foglalkoztatottság Karrier

Kiderült, mitől érzik magukat biztonságban a magyar munkavállalók

mfor.hu

A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik – ebben minden generáció egyetért. A legfiatalabbak emellett fejlődési lehetőséget, a legidősebbek pedig kiszámítható, pontosan tisztázott feladatkört várnak el azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Azok a cégek vonzóak számukra, akiknek stabil a működésük és emellett emberközpontúan képesek működni – derül ki a Profession.hu új országos reprezentatív kutatásából.

Magyarország vezető állásportálja legújabb felmérésében azt vizsgálta, hogy a különböző generációk számára milyen tényezők megléte szükséges ahhoz, hogy ne érezzék magukat bizonytalanul az állásukban, illetve hogyan viszonyulnak a munkához és a munkahelyi kultúrához. A kutatás eredményei arra is rámutatnak, hogy a munkahelyi biztonság fogalma a munkavállalók fejében ma már nem kizárólag az állás megtartásáról szól. A megélhetés, a kiszámíthatóság és a stabil vállalati háttér továbbra is alapfeltétel, de ezek mellett egyre nagyobb szerepet kap, hogy a dolgozók mennyire érzik magukat elfogadott, támogató és mentálhigiénés szempontból biztonságos közegben.

A biztonság az anyagiaknál kezdődik

Minden korosztály számára kiemelten fontos a munkahelyi biztonságérzete szempontjából, hogy biztos legyen a megélhetése – ez a leggyakrabban említett szempont. Ezt követi a cég stabilitása és az, hogy munkavállalóként nem kell tartaniuk az elbocsátástól. Itt ugyanakkor már látszanak generációs különbségek: míg a X, az Y és az Z generáció körében ez a szempont nagyjából tízből hat válaszadónál jelenik meg, addig a baby boomerek esetében az arány nem éri el az 50 százalékot. Ez azt mutatja, hogy bár a stabilitás minden korosztálynak fontos, az idősebb munkavállalók biztonságérzete erősebben függ a munkaszervezéshez, a feladatok egyértelműségéhez és a kiszámítható működéshez kapcsolódó tényezőktől.

A Z generáció már mást keres a munkahelyén
A Z generáció már mást keres a munkahelyén
Fotó: DepositPhotos.com

A nem anyagi jellegű tényezők közül a legnagyobb hatással a munkavállalók biztonságérzetére az elfogadó, támogató közeg van. Itt is mutatkozik generációs eltérés: míg a Z és az Y esetében tízből négyen, addig az idősebb korosztályoknál tízből hárman jelölték kiemelten fontosnak ezt a szempontot. A világos elvárások és feladatok elsősorban a tapasztaltabb alkalmazottaknak fontosak. Míg a baby boomerek több mint fele tartja ezt alapvetőnek, addig a Z generációsoknak csupán a negyede (25%) gondolja így. Ez a különbség jelzi, hogy vannak korcsoporttól független alapvetések, amelyekben mindenki egyetért a biztonsággal kapcsolatban, részleteiben viszont valamelyest eltér a definíciójuk. A fiatalabbak számára ez gyakrabban kapcsolódik a fejlődéshez, a visszajelzéshez és a támogató közeghez, míg az idősebbeknél erősebb a kiszámítható működés, az egyértelmű szerepek és a pontosan körülhatárolt felelősségek jelentősége.

Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője a Profession Backstage podcast kapcsolódó adásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a fiatalabb munkavállalók elérése és megtartása eltérő munkáltatói eszközöket igényel. A 30 év alattiaknál erősebben jelenhet meg az értékalapú munkahelyválasztás, ezért a bér és a stabilitás mellett a fejlődési lehetőségek, a közösségi élmény, a vezetői hozzáállás és a megfelelő kommunikációs csatornák is meghatározóvá válnak.

A Z generációsok fejlődnének és gyakran beszélnek a munkájukról

A szakmai fejlődést a legfiatalabb munkavállalóknak közel fele jelölte meg, mint a munkahelyi biztonságérzet alapvető feltételét – ez a többi korcsoport válaszaival összevetve igazán magas arány. Az Y és az X generáció csupán ötöde jelezte vissza ezt a fajta igényét. Szintén a legfiatalabb dolgozók azok, akik a munkán kívüli életükben a legnagyobb arányban szóba hozzák a foglalkozásukat: közel felükre jellemző, hogy amikor új emberekkel találkoznak, erről is beszélgetnek. Az idősebbeknél már kevésbé jellemző ez. A Z generáció számára a munka tehát nemcsak megélhetés forrása, hanem az önmeghatározás, a tanulás és a társas kapcsolódás egyik terepe is.


BÉRKALKULÁTOR
Számolja ki nettó jövedelmét!

Fontos a jó munkahelyi kultúra, de nem feltétlenül adott

A jó munkahelyi közegre és cégkultúrára természetes igénye van a legtöbb dolgozónak, viszont ennek megléte közel sem adott mindenki számára. Tízből nyolc válaszadó számára fontos, hogy a vezetője emberileg is közvetlen és elérhető legyen, de már csak tízből hat érzi azt, hogy biztonságban elmondhatja a véleményét a munkahelyén. Mindössze a felük jelezte, hogy ha hibázik, akkor nem fél annak belső következményeitől. A hibázástól való félelem nemcsak a munkavállalói jóllétet érinti, hanem a szervezeti működés hatékonyságát is jelentősen befolyásolja. Ahol a dolgozók nem érzik, hogy biztonságos keretek között nyilváníthatnak véleményt, ott nehezebben alakul ki bizalom, ami gátolja a felmerülő problémák konstruktív kezelését és a hatékony információáramlást is.

„Ahogy a kutatásból is kiderül, a munkahelyi biztonság fogalma ma már jóval túlmutat a fizetésen vagy a stabilitáson. A fiatalabb generációk számára például a támogató közeg, a fejlődési lehetőség és a folyamatos visszajelzés hasonlóan fontos tényezője lett a munkahelyi biztonságérzetüknek. Bár a hibázás természetes velejárója minden munkavégzésnek, fontos jelzés a munkaadók számára, hogy a munkavállalók felét mégis aggodalommal tölti el a lehetséges következmény. A hibák tanulási lehetőségként való kezelésével, és a vélemények meghallgatásával azonban ezen sokat lehet javítani. Azok a munkaadók tudnak hosszú távon is vonzóak maradni, akik egyszerre képesek stabilitást és emberközpontú működést biztosítani – ez a két tényező pedig egyáltalán nem független egymástól” – mondta Tamaskovics Kinga, a Profession.hu HR business partnere és szervezetfejlesztője.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

A piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Sikerült megállapodnia a Samsung-dolgozóknak a vállalattal: részvényeket és bónuszokat is kapnak.

Halált okozó gondatlanság gyanújával nyomoznak Tiszaújvárosban a robbanás után

A nyomozás hosszabb ideig eltarthat.

Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

Emelkedett a beruházási kedv.

Vizsgálóbizottság derítheti ki, hogy mi történt a tiszaújvárosi Mol robbanásnál

Vizsgálóbizottság derítheti ki, hogy mi történt a tiszaújvárosi Mol-robbanásnál

Részletesen kivizsgálják az esetet.

Zúgolódnak az Aldi dolgozói, nem is jelent több pénzt a fizetésemelés

Zúgolódnak az Aldi dolgozói, nem is jelent több pénzt a fizetésemelés

Ugyanannyi munka, kevesebb munkaidő.

Pletser Tamás az OTP Alapkezelőhöz igazolt

Csányi Sándor bankcsoportjánál folytatja az ország egyik legismertebb energiapiaci elemzője.

Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

Hiánypótló termékkel bővíti digitális kínálatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A „Magyarország külkapcsolatai” nevű interaktív dashboard célja, hogy strukturált, vizuálisan is könnyen befogadható módon mutassa be hazánk globális és regionális beágyazottságát, valamint gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerét.

Visszadobta a Duna Médiaszolgáltató vezérének éves beszámolóját a Közszolgálati Testület

Visszadobta a Duna Médiaszolgáltató vezérének éves beszámolóját a Közszolgálati Testület

Korábban sosem történt ilyen.

330 milliós veszteség után szűnik meg a Győr Plusz

Megszűnnek a győri médiumok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG