Kiemelkedő negyedévet zárt az Alteo

Az újabb rekord- eredményesség – amelyre kedvező hatással volt a 2021 végétől megváltozott energiapiaci helyzet is – visszaigazolja az Alteo hosszú távú stratégiájának létjogosultságát. Noha az Alteo képességei szempontjából kedvező, extrém piaci körülmények várhatóan nem fognak hosszú távon fennmaradni, a vállalat a következő időszakban is maximálisan ki szeretné használni a piac által nyújtott lehetőségeket, amit az új tulajdonosi körrel létrejövő potenciál is kiegészít. Az Alteo ezért további befektetéseket, beruházásokat tervez ezen lehetőségek kiaknázásához.

Konszolidálódó árak jellemezték az energiapiacot 2023 első negyedévében, ezek azonban még mindig szignifikánsan magasabbak a 2021 előtti szinteknél. Ilyen feltételek között is kimagasló eredményt ért el az Alteo: a konszolidált EBITDA elérte a 7,8 milliárd forintot. Ez a tavalyi év azonos időszakához képest 70 százalékos emelkedésnek felel meg, amivel az Alteo eredményessége jelentős mértékben meghaladja a 2022 elején bemutatott medián EBITDA-tartomány felső sávját. A jó számok elsősorban a hő- és villamosenergia-termelést irányító Szabályozási Központ kimagasló eredményességére vezethetők vissza, amit a kiskereskedelmi szegmens rekorderedménye egészített ki. A vállalat első háromhavi konszolidált nettó eredménye 5,7 milliárd forint volt, ami 103 százalékos növekedést mutat 2022 azonos időszakához viszonyítva.

„A 2021 végétől tapasztalható extrém energiapiaci helyzetet rugalmasságunknak és jól megválasztott stratégiánknak köszönhetően rendkívül jól, mondhatni a saját várakozásainkat is meghaladóan sikerült kihasználni. Az előttünk álló kihívás az, hogy az extrém piaci helyzet elmúltával is megtaláljuk azokat az üzleti lehetőségeket, amelyek hosszú távon is növekedési pályán tartják majd az Alteo-t” – mondta ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója. Szerinte ugyanakkor az Alteo felépítésének, a fenntarthatóságra és a megújuló-alapú energiatermelés elterjedésére is alapozó stratégiájának, diverzifikált portfóliójának és kiemelkedő szakembergárdájának köszönhetően a vállalat az előtte álló időszakban is képes lesz a piac által nyújtott lehetőségek maximumát kihasználni.

Erős teljesítmény. Fotó: Depositphotos

„Egy, a jelenleginél normalizáltabb energiapiaci helyzetre készülve különösen megnő a jelentősége annak, hogy folytassuk az eddig nagyon sikeres befektetési, beruházási tevékenységünket” – fogalmazott ifj. Chikán Attila, aki beszámolt arról is, hogy ebből a szempontból bíztatónak látja, hogy a stratégiában foglalt aktív befektetési tevékenység tovább folytatódott 2023 első negyedévében is. Így a megújuló energiaforrást hasznosító erőművi szegmensben adásvételi szerződést írtak alá a 2 MW névleges kapacitású nagykőrösi biogázüzem 100 százalékát tulajdonló Energikum Zrt. felvásárlásáról és a hulladékkereskedelemben, valamint a biogázüzem alapanyag-beszerzésében aktív, már az Alteo 67 százalékos tulajdonában lévő Eco-First Kft. további 33 százalékos üzletrészének megvételéről is. Mindkét tranzakció akkor valósulhat meg, ha az adásvételi szerződésben foglalt zárási feltételek teljesülnek.

Azt követően, hogy a tavaly megvásárolt, 20 MW-os naperőmű-fejlesztési lehetőséget birtokló Edelyn Solar Kft. megszerezte a fejlesztés megvalósításához szükséges engedélyeket, elérte az ún. fejlesztésre kész (ready to build) státuszt. Hamarosan – az Alteo döntésének függvényében – megkezdődhet az újabb, megújuló energiaforrást hasznosító erőmű fejlesztése is.

A vállalat folyamatosan dolgozik Szabályozási Központjának további fejlesztésén is, amiben jelentős növekedési potenciált lát. A fejlesztések magukban foglalják az informatikai képességek, illetőleg az energiatárolási és egyéb energiatermelési kapacitások fejlesztését, amelynek keretében 2023 márciusában új, elektromos fűtésű kazánt állítottak üzembe. A közelmúltban pedig egy új, tisztán megújulóenergiaforrás-alapú erőműveket integráló szabályozási központ is megkezdte a működését az Alteo-nál. Ezzel a vállalat úgy bővíti szabályozási tartalékpiaci lehetőségeit, hogy közben jelentős mennyiségű, új nap- és szélerőművek beléptetését lehetővé tevő többletrugalmassághoz juttatja a hazai villamosenergia-rendszert.

Az energiatermelési és -szolgáltatási tevékenységeken túl a hulladékgazdálkodási tevékenységében is jelentős fejlődési potenciált lát az Alteo. A vezérigazgató szerint a várhatóan 2023 második felében elinduló hulladékgazdálkodási koncesszió kiemelkedő lehetőségeket tartogat a vállalatnak, amely az FE-Group 2022-es felvásárlásával tovább erősítette pozícióját a hulladékgazdálkodásban.