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Vállalatok Akkumulátorgyár Samsung

Kijózanító számokat közöltek a Magyarországon működő akkugyárak

mfor.hu

Az általános hazai és világgazdasági helyzetet elnézve egyáltalán nem meglepő, de jelentős veszteséggel zártak a már hosszú ideje Magyarországon működő akkumulátorgyárak.

Nagyon negatív évet zárt a három régóta működő akkugyár Magyarországon – összesítette a 444.hu. Az ágazat 2025-ben is sok, részben hazai, részben nemzetközi nehézséggel küszködött, így a dél-koreai SK komáromi és iváncsai üzemeinek, valamint a Gödön működő Samsungnak sem sikerült jól a tavalyi év.

A három gyár összbevétele negyedével esett vissza, a 2024-es 2493 milliárd forintról a 2025-ös 1823 milliárd forintra – kalkulált a lap a dollárban és euróban megadott beszámolók forintosítása után – szemlézi az eredeti cikket a Telex.

A Samsung gödi gyárának bevétele harmadával zuhant, vesztesége 13 milliárd forint lett
A Samsung gödi gyárának bevétele harmadával zuhant, vesztesége 13 milliárd forint lett
Fotó: MTI

A visszaesés legnagyobb mértékben a Samsung gödi gyárát érintette, itt harmadával zuhant a cég bevétele. A dél-koreai hátterű SK Battery Manufacturing Kft. komáromi egysége ezzel szemben csupán 9 százalékos bevételcsökkenést realizált. A másik SK volt még a legjobb helyzetben, hiszen itt pár százmillióval még növelni is sikerült a bevételeket.

Ami pedig a jövedelmezőséget illeti, mindegyik cég pirosban zárt, vagyis veszteséges lett tavaly. Az összesített veszteség a 2024-es 45 milliárd forint után 2025-ben 136 milliárdos mínusz lett.

A legnagyobb egyedi veszteséget a komáromi és iváncsai gyárért felelős SK On Battery szenvedte el, átszámítva 118 milliárd forintos mínusszal. Az SK Battery csupán 5,5, a gödi Samsung pedig 13 milliárdos mínusszal zárta az évet.

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