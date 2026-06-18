Kik azok a magyar milliárdosok, akik már a NER előtt is a leggazdagabbak között szerepeltek?

Jubileumhoz érkezett A 100 leggazdagabb magyar kiadvány, hiszen idén 25. éve, hogy megjelenik a legvagyonosabb magyarokat felsoroló lista.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, egy év alatt 1559 milliárd forinttal, 12 579 milliárdra emelkedett a 100 leggazdagabb magyar becsült összvagyona, ami új történelmi csúcsot jelent. A rangsor élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll.

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A kiadványból kiderült, hogy a magyar gazdaság elmúlt 25 évének hullámvölgyei a leggazdagabbak vagyonán látszatra nem hagytak nyomot, az összvagyon erőteljesen és szinte töretlenül nőtt, az idei 12 579 milliárd forint bő hússzorosa az első, 2002-es esztendőben becsült 616 milliárdnak, de reálértéken is közel hétszeres a bővülés. A cikk emlékeztetett, visszaesés egyszer, a pénzügyi válság idején volt tapasztalható; a krízis az összvagyon ötödét vitte el egyetlen év alatt 2009-ben. A koronavírus-járvány csak kisebb döccenést jelentett, az összvagyon ugyan 2020-ban stagnált, de a következő esztendőben már változatlan lendülettel folytatódott az emelkedés.

Akik már 2002-ben is ott voltak

A 2026-os listán szereplő 100 legvagyonosabb közül 21 olyan akadt, akik már 2002-ben, a legelső listán is szerepeltek, a legjelentősebb gazdagodást elérők dobogója pedig a következőképpen alakult:

Csányi Sándor – becsült vagyona 15 milliárd forintról 935 milliárdra emelkedett; Veres Tibor – becsült vagyona 25 milliárd forintról 491,9 milliárdra emelkedett; Széles Gábor – becsült vagyona 32 milliárd forintról 317,3 milliárdra emelkedett.

2002-ben Csányi Sándor a 9. helyet foglalta el a ranglistán, míg 2026-ban a 2. helyen állt. Az OTP-vezér először 2005-ben volt a leggazdagabb magyar, ekkor 70 milliárd forintra becsült vagyonával az abban az évben 65 milliárd forintra taksált Demján Sándort előzte meg.

Csányi Sándor a kezdetek óta ott van – nem úgy, mint a most előtte álló Mészáros Lőrinc

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Veres Tibor, a Wallis Csoport alapítója 2002-ben a 6. helyet foglalta el a listán, míg 2026-ban éppen csak lemaradt a dobogóról, a 4. helyet szerezve meg. Legjobb eredménye a kiadvány történetében szintén ez, először a 2025-ben megjelent kiadványban került ebbe a pozícióba.

Széles Gábor, a Videoton Holdingban az aktuális szócikk szerint 47 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, vagyonának jelentős részét is ezzel építette fel. 2002-ben a gazdaglista 2. helyén állt, míg 2026-ban a 9. volt. Az üzletember 2004-ben a leggazdagabb magyar címét is megszerezte, akkor a becsült 50 milliárd forintos értékkel holtversenyben végzett az első helyen Demján Sándorral.

A rendszer előtt és után

A 2026-os kormányváltás alapjaiban változtatja meg a közélet alakulását, és bizonyára a 2027-es kiadványban már lesznek olyan gazdagok, akik pozíciója nagyban megváltozik akár a legfrissebb kiadáshoz képest is. De mi a helyzet azokkal, akik már 2009-ben, azaz a 16 évnyi Orbán-kormány hatalomra kerülése előtt is ott voltak a legvagyonosabbak közt? A 2009-es vagyonbecslésben a következőképpen alakult a toplista az első tíz helyezett körében:

Demján Sándor – becsült vagyon: 140 milliárd forint Várszegi Gábor – becsült vagyon: 74 milliárd forint Széles Gábor – becsült vagyon: 70 milliárd forint Leisztinger Tamás – becsült vagyon: 69,5 milliárd forint Veres Tibor – becsült vagyon: 64 milliárd forint Csányi Sándor – becsült vagyon: 60 milliárd forint Wábererer György – becsült vagyon: 48 milliárd forint Nagy Elek – becsült vagyon: 45 milliárd forint Futó Péter – becsült vagyon: 40 milliárd forint Kovács Gábor – becsült vagyon: 40 milliárd forint

A 2018-ban elhunyt Demján Sándor érthető módon nem szerepel a 2026-os listán (örökösei legutoljára 2020-ban tűntek fel mintegy 110 milliárd forintra becsült vagyonnal). A 2009-es tíz leggazdagabb magyar közül a 2026-os első tíz helyezett közé mindössze hárman fértek fel, mint említettük, Csányi Sándor a 2. helyet szerezte meg 935 milliárd forintjával, Veres Tibor a 4. lett 492 milliárd forintjával, míg Széles Gábor 317 milliárdja a 9. helyre volt elegendő.

Úgy tűnik tehát, hogy az ő vagyonuk bizonyult a legellenállóbbnak a gazdaság fordulatain keresztül, hiszen nemcsak a kiadvány megjelenésének kezdete óta szerepelnek a listán, hanem az elmúlt 16 év változásai ellenére is meg tudták vetni a lábukat a legvagyonosabb magyarok élvonalában. Ők azok tehát, akik meggazdagodása nem a Fidesz által 2010-ben elindított politikai programnak, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) köszönhető.

A korábban még kiemelkedő helyezést elfoglaló gazdagok közül 2026-ban a korábbi 4. Leisztinger Tamás a 18. helyre csúszott (idei becsült vagyon: 160 milliárd forint), a korábbi 7. Wáberer György a 17. helyre került (idei becsült vagyon: 165 milliárd forint), Nagy Elek pedig a 2009-es 8. hely után 2026-ra a 29. helyet foglalta el (idei becsült vagyon: 107,4 milliárd forint). Az egykor 9. Futó Péter pedig a 43. helyre került (idei becsült vagyon: 80,3 milliárd forint).

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Míg Kovács Gábor a top 100-as listára ezúttal nem került fel, a regionális listán ismét feltűnik a neve, Közép-Magyarországon a 10-15 milliárd forintos kategóriában szerepel.

A 2009-es listával összevetve az idei kiadvány másik nagy hiányzója, a Fotex alapítója, Várszegi Gábor, aki legutoljára 2015-ben szerepelt a leggazdagabbak közt – ekkor még 115 milliárd forintjával a 3. volt. A Blikk májusi cikkében emlékeztetett, az üzletember nagyjából tíz éve teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Külföldre költözött, a lap információja szerint San Diegóban él, az Egyesült Államokban. Korát meghazudtoló formában van, rendszeresen sportol és a továbbra is jelen van az üzleti életben. A cikk szerint a Fotex vezérigazgatói posztját fia, Várszegi Dávid tölti be, az idén 80. évét töltő Várszegi Gábor igazgatósági elnökként vesz részt a cég működésében.

Akik 2010 után virágoztak fel

Végül érdemes megemlíteni azokat is, akik kifejezetten a 2010 utáni időszakban, tehát a NER elindulása után kerültek fel a legvagyonosabb magyarok közé – nemcsak az első tíz helyezettre értve, hanem a lista egészére nézve.

A legújabb kiadványban a listát 1604 milliárd forintos becsült vagyonával vezető Mészáros Lőrinc először 2014-ben tűnt fel A 100 leggazdagabb magyar kiadvány vagyonbecslésében – akkor 7,7 milliárd forinttal került be. Az idén az 5. helyet 432 milliárd forintjával megszerző Gattyán György először 2011-ben szerepelt mintegy 33 milliárd forinttal, míg például a 6. helyezett, most 418 milliárd forintra taksált Szíjj László először a 2015-ös becslésben szerepelt 23 milliárd forinttal, a 7. helyezett, a jelenlegi becslés szerint 355 milliárd forinttal rendelkező Jellinek Dániel pedig 2018-ban jelent meg először, akkor 42 milliárd forint szerepelt neve mellett.