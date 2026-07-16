Kilenc év után ismét Microsoft-partner lett a 4iG

Elnyerte a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partneri státuszát a 4iG Informatikai Zrt. – közölte a cég az Mfornak küldött közleményében. Emellett megszerezte a Microsoft AI Cloud Partner minősítést is, amelynek révén kilenc év után újra jogosulttá vált Microsoft licencek, valamint felhő- és üzleti szoftvermegoldások értékesítésére. A 2017-ben megszűnt Microsoft-partneri státuszt követően olyan működési, szakmai és megfelelőségi fejlesztéseket hajtottak végre, amelyekkel teljesítették a Microsoft globális partnerprogramjában elvárt követelményeket.

A 4iG Csoporthoz tartozó One Magyarország Zrt. első alkalommal csatlakozhat a Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) partner rendszeréhez. A telekommunikációs szolgáltató közép- és nagyvállalati üzletága, a One Solutions ezáltal továbbfejlesztheti a vállalati felhőszolgáltatásokat.

A cégcsoport ezáltal lehetővé teszi a Microsoft-alapú megoldások teljes körű bevezetését és támogatását a vállalati és szabályozott piaci szereplők, valamint a közszféra számára rugalmas előfizetési konstrukciókban.

A Microsoft-partnerség tovább erősíti a 4iG Csoport szerepét a magyar vállalati digitalizációban, miközben bővíti a Microsoft-technológiákra épülő szolgáltatási portfóliót a vállalati, állami és szabályozott piaci ügyfelek számára.